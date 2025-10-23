Podchladená a zranená: Žena odišla na výlet do lesa, už sa nevrátila! Veľká pátracia akcia mala šťastný koniec

RIMAVSKÁ SOBOTA - Stratená, podchladená a zranená v lese čakala na pomoc. Od piatka prebiehala pátracia akcia po 34-ročnej žene.
"Pátranie po 34-ročnej žene sa rozbehlo v piatok (18.10.) po tom, čo jej matka nahlásila nezvestnosť. Krátko predpoludním odišla na rozhľadňu Maginhrad (okr. RS)a do večerných hodín sa nevrátila," uviedla polícia.
Lokalitu začali prehľadávať policajti so služobnými psami. Ženu sa však do 4. hodiny nájsť nepodarilo. V pátraní pokračovali aj v sobotu od skorých ranných hodín, okrem policajtov sa do akcie zapojili aj hasiči, dobrovoľní hasiči DHZ Veľké Teriakovce, starosta obce Horné Zahorany aj ďalší dobrovoľníci.
"V čase okolo 10:30 hod sa nezvestnú podarilo nájsť dobrovoľným hasičom DHZ Veľké Teriakovce. Bola pri vedomí, ale podchladená, pre zranenie nemohla chodiť," uviedla polícia. Vzhľadom na nedostupný terén ju zniesli na najbližšiu lúku, odkiaľ ju transportoval záchranársky vrtuľník do nemocnice. "Ďakujeme všetkým zúčastneným pátračom, za dobre odvedenú prácu a záchranu života," dodali.