Dva ikonické bratislavské behy, jedno výhodné štartovné!

BRATISLAVA - Už 34. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty opäť symbolicky spojí profesionálnych a rekreačných bežcov, podobne ako mosty spájajú dva brehy hlavného mesta. Tradičné podujatie ponúkne aj tentoraz atraktívnu trať, jedinečnú atmosféru a možnosť rozlúčiť sa so starým rokom v pohybe. Navyše STaRZ, ktorý organizuje aj najstaršie športové podujatie na Slovensku TIPOS Národný beh Devín – Bratislava pripravil pre milovníkov behu lákavú novinku. Kombinované štartovné na oba preteky za mimoriadne výhodnú cenu.
„Silvestrovský beh je výnimočný svojou atmosférou a symbolikou. Vďaka kombinovanému štartovnému s legendárnym TIPOS Národným behom Devín – Bratislava, ktorý sa uskutoční 19. apríla 2026, ponúka bežcom jedinečnú príležitosť spojiť ešte viac príjemné s užitočným. Zdravý pohyb, motiváciu aj výhodnú cenu,“ uviedol Peter Filo, PR manažér Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ), ktorá populárne silvestrovské bežecké podujatia organizuje v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou.
Kombinované štartovné na obe podujatia za najvýhodnejšiu cenu 40 Eur, poprípade 35 Eur s trasou malý Devín, je možné získať do 28. decembra 2025. Samostatná registrácia na Silvestrovský beh cez bratislavské mosty prebieha do 17. decembra za zvýhodnené štartovné 20 Eur na hlavný, vyše 11-kilometrový beh. Po tomto dátume stúpne cena o dve eurá. Štartovné pre seniorov, deti a osoby s ŤZP je 10 eur, pre detský beh 6 eur.
Registráciu na podujatia a kombo nájdete tu:
Silvestrovský beh cez bratislavské mosty 2025
TIPOS Národný beh Devín – Bratislava 2026
Silvestrovský beh 2025 / Národný beh Devín – Bratislava 2026 (kombinovaná registrácia)
Popularita bežeckých podujatí neustále narastá, tak ako počet ľudí, ktorí sa zdravému životnému štýlu venujú aj v posledný deň roka. Svedčia o tom i rekordné čísla z vlaňajšieho Silvestrovského behu cez bratislavské mosty, ktorý si nenechalo ujsť vyše 1 100 bežkýň a bežcov zo 16 krajín. Tridsiaty štvrtý ročník „Mostov“ je ideálnou voľbou pre každého, kto chce na konci roka urobiť niečo pre svoje zdravie, preveriť kondíciu, spáliť kalórie po vianočných sviatkoch a užiť si stretnutie s priateľmi i elitou slovenskej bežeckej scény. Vlani ovládli 11,7 km hlavnú trať cez všetkých päť mostov v centre Bratislavy úradujúci majster SR v maratóne Martin Rusina (BMSC Bratislava) a Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica).
Tridsiaty štvrtý ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty odštartujú v stredu 31. decembra 2025 o 10:00 h pri Ekonomickej univerzite v Bratislave-Petržalke. Cieľ bude na bežeckom ovále štadióna v športovom areáli FTVŠ UK. Detské súťaže sa uskutočnia na štadióne Lanfranconi na 350 m dlhom ovále. Na podujatí sú vítaní dospelí, mládež i deti rôznych vekových kategórií, každý účastník získa v cieli unikátnu pamätnú medailu.