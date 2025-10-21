Nová politická sila pre hlavné mesto: Mestská strana Dunaj bude hlasom Bratislavčanov vo voľbách 2026

BRATISLAVA - Zakladateľ a iniciátor pripravovanej mestskej politickej strany Dunaj, Martin Winkler, dnes spolu s kolegami na Ministerstve vnútra SR odovzdal podpisové hárky potrebné na registráciu novej politickej strany. Strana Dunaj chce priniesť nový vietor do komunálnej politiky v Bratislave a ponúknuť občanom moderné, zodpovedné a funkčné riešenia pre hlavné mesto.
„Dnes sme na Ministerstvo vnútra odovzdali viac ako 15 000 podpisov. Všetky pochádzajú od ľudí, ktorí veria, že Bratislava môže fungovať lepšie. Tieto podpisy nie sú len formálnou požiadavkou, ale dôkazom dôvery, ktorú do nás ľudia vkladajú,“ uviedol Martin Winkler po podaní návrhu na registráciu strany.
Mestská politická strana Dunaj vzniká ako reakcia na dlhodobú nespokojnosť s fungovaním hlavného mesta, jeho dopravou, bezpečnosťou a dostupnosťou bývania. Ambíciou nového politického subjektu Dunaj je ponúknuť reálne riešenia, ktoré budú vychádzať z odbornosti, skúseností a blízkosti k bežnému životu obyvateľov.
„Bratislava potrebuje politiku, ktorá nebude o pózovaní, ale o práci. Nie o prázdnych sľuboch, ale o konkrétnych výsledkoch. A práve preto vzniká Dunaj – strana, ktorá bude stáť pri ľuďoch, nie nad nimi,“ dodal Winkler.
Proces registrácie je ďalším krokom v príprave strany na komunálne voľby 2026. Po potvrdení registrácie a úvodnom sneme plánuje strana Dunaj predstaviť svoj program, lídrov aj konkrétne priority pre hlavné mesto.