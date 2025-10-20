Bizarný oznam na verejných toaletách v Košiciach baví ľudí: FOTO Ľuďom tam zakázali....Uff

KOŠICE – Žiadne sexuálne hrádky na verejných toaletách. Košickú hlavnú stanicu, konkrétne jej toalety, zdobí bizarný oznam – ten zakazuje návštevníkom nielen ísť do priestorov kabínky vo väčšom počte, ale jasne upozorňuje aj na zákaz pohlavného styku v miestach, kde chodí aj kráľ sám.
Svedčí o tom príspevok na sociálnej sieti Facebook v skupine Nekŕmte nás odpadom, kde bola zverejnená fotka oznamu, ktorý sa na toaletách nachádza. „Košická hlavná stanica vie, čo sa v kabínkach deje,“ píše sa k nemu úsmevne.
Oznam vyvesený na dverách najskôr upozorňuje, že je zakázané, aby sa v priestoroch kabínky toalety zdržiavala viac ako jedna osoba. Výnimkou je len nevyhnutný doprovod, ako napríklad v prípade maloletých či zdravotne znevýhodnených osôb.
Okrem toho však oznam jasne zakazuje aj sexuálne hry. „Je zakázané vykonávať pohlavný styk, sexuálne praktiky alebo sexuálny exhibicionizmus v priestoroch toaliet," píše sa v ozname. Takéto konanie môže byť posúdené ako priestupok.
„Zjavne tam nejde len o ´rýchle prestupy´, ale aj o ´rýchlovky´,“ okomentoval autor príspevku, ktorý na bizarný zákaz upozornil.