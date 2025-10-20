AKTUÁLNE Vodiči, pripravte si pevné nervy: Dopravný kolaps na D1! Časť cesty je blokovaná, tvoria sa kolóny

BRATISLAVA - Rannú dopravu pred Bratislavou poznačila udalosť na D1. V jej dôsledku sú blokované dva jazdné pruhy a vodiči musia počítať so zdržaním.
"Dopravní policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislava aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dokumentovaním udalosti v cestnej premávke, ktorá sa stala na diaľnici D1 smer Bratislava, km 31,5 (pred zjazdom na Senec - východ - Blatné)," uviedla polícia. V tomto úseku sú blokované dva jazdné pruhy a tvoria sa kolóny.
"V tejto súvislosti vodičov vyzývame, aby na svoju cestu smerom do Bratislavy využili aj iné trasy, napríklad výjazd na Voderadoch smer cesta III/1286 smer Hrnčiarovce nad Parnou, z tejto obce je potrebné sa napojiť na cestu I/61 smer Blatné. Od obce Blatné sa vodiči môžu pripojiť smer diaľnica D1 (križovatka Senec – východ), ktorá je v tom úseku plne prejazdná," dodali. Predpokladaná doba obmedzenia je 2 hodiny.