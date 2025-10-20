Pondelok20. október 2025, meniny má Vendelín, zajtra Uršuľa

AKTUÁLNE Vodiči, pripravte si pevné nervy: Dopravný kolaps na D1! Časť cesty je blokovaná, tvoria sa kolóny

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

BRATISLAVA - Rannú dopravu pred Bratislavou poznačila udalosť na D1. V jej dôsledku sú blokované dva jazdné pruhy a vodiči musia počítať so zdržaním.

"Dopravní policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislava aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dokumentovaním udalosti v cestnej premávke, ktorá sa stala na diaľnici D1 smer Bratislava, km 31,5 (pred zjazdom na Senec - východ - Blatné)," uviedla polícia. V tomto úseku sú blokované dva jazdné pruhy a tvoria sa kolóny.

"V tejto súvislosti vodičov vyzývame, aby na svoju cestu smerom do Bratislavy využili aj iné trasy, napríklad výjazd na Voderadoch smer cesta III/1286 smer Hrnčiarovce nad Parnou, z tejto obce je potrebné sa napojiť na cestu I/61 smer Blatné. Od obce Blatné sa vodiči môžu pripojiť smer diaľnica D1 (križovatka Senec – východ), ktorá je v tom úseku plne prejazdná," dodali. Predpokladaná doba obmedzenia je 2 hodiny.

 

AKTUÁLNE: UDALOSŤ V CESTNEJ PREMÁVKE NA DIAĽNICI D1 SMER BRATISLAVA ➡ Dopravní policajti Krajského riaditeľstva PZ v...

Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Monday, October 20, 2025

 

Viac o téme: NehodaKolónyD1
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Speváčka Monika Bagárová si predĺžila vlasy a výsledok? Hotová Jennifer Lopez!
Speváčka Monika Bagárová si predĺžila vlasy a výsledok? Hotová Jennifer Lopez!
Prominenti
Hlavný tréner Banskej Bystrice Vlastimil Wojnar po prehre v Prešove: Nie sme NY Rangers, aby sme vyhrali 15 zápasov za sebou
Hlavný tréner Banskej Bystrice Vlastimil Wojnar po prehre v Prešove: Nie sme NY Rangers, aby sme vyhrali 15 zápasov za sebou
Zoznam TV
Hokejista HC Prešov Samuel Vyletelka po výhre s Banskou Bystricou: Obmenení a nastavení sme hrali dobrý hokej
Hokejista HC Prešov Samuel Vyletelka po výhre s Banskou Bystricou: Obmenení a nastavení sme hrali dobrý hokej
Zoznam TV

Domáce správy

AKTUÁLNE Vodiči, pripravte si
AKTUÁLNE Vodiči, pripravte si pevné nervy: Dopravný kolaps na D1! Časť cesty je blokovaná, tvoria sa kolóny
Domáce
Štatistický úrad (ŠÚ) SR
Slovenská ekonomika v roku 2024 rástla pomalšie: Štatistický úrad upravil údaje
Domáce
Rastislav Chovanec
Štátny tajomník Chovanec odcestoval do Ženevy: Zúčastní sa konferencie OSN
Domáce
Hasiči v Žilinskom kraji mali rušný týždeň: Zasahovali pri požiaroch aj nehodách
Hasiči v Žilinskom kraji mali rušný týždeň: Zasahovali pri požiaroch aj nehodách
Regióny

Zahraničné

Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Šokujúce vyhlásenie Zelenského! Chce sa stretnúť s Putinom: Žiada Trumpa, aby pritlačil!
Zahraničné
FOTO Tragédia v Hongkongu: Lietadlo
Tragédia v Hongkongu: Lietadlo z Dubaja skončilo v mori! Dvaja mŕtvi a štyria zranení
Zahraničné
Jared Kushner
Poradca Donalda Trumpa prehovoril jasne: Izrael sa bez pomoci Palestínčanom do regiónu nezaradí
Zahraničné
protest v Maroku
Vláda v Maroku ustúpila mládeži: Po protestoch chystá reformy a podporu mladých v politike
Zahraničné

Prominenti

Kollárova EX sa pustila
Kollárova EX sa pustila do moderátorky: Miši dnes asi PRESKOČILO alebo má vypité!
Domáci prominenti
Sharon Osbourne
3 mesiace po SMRTI Ozzyho (†76): Sharon Osbourne prežíva ďalšiu STRATU... Nemôže tomu uveriť!
Zahraniční prominenti
FOTO Rita Ora
Rita Ora na večierku s manželom: Tangáče ukázala na počkanie!
Zahraniční prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Marika Gombitová krstila NOVÉ
Marika Gombitová krstila NOVÉ CD: Zmenila IMIDŽ... Aha, ako teraz vyzerá!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Cenný antický artefakt sa
Dobehlo ju svedomie? Žena po desaťročiach vrátila ukradnutý grécky poklad! Staroveký stĺp sa vrátil domov
Zaujímavosti
Prečo ženy žijú dlhšie
Prečo ženy žijú dlhšie než muži? Vedci odhalili skrytú genetickú výhodu, ktorú muži nikdy nemali!
Zaujímavosti
Ani celibát nezastavil jeho
Ani celibát nezastavil jeho vášne: Peruánsky biskup tajne udržiaval pomery so 17 ženami, vrátane mníšky!
Zaujímavosti
Lieky na chudnutie: Čo
Lieky na chudnutie: Čo je dostupné na Slovensku a ako o ne požiadať lekára
vysetrenie.sk

Dobré správy

Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk

Ekonomika

Lietadlo bez okien ako budúcnosť lietania? Prekvapí vás svojím luxusom! (foto)
Lietadlo bez okien ako budúcnosť lietania? Prekvapí vás svojím luxusom! (foto)
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)

Šport

Ak by nemakala, jej noha by mala úplne iný tvar ako tá druhá: Brignoneová o šanciach na domáce OH
Ak by nemakala, jej noha by mala úplne iný tvar ako tá druhá: Brignoneová o šanciach na domáce OH
Lyžovanie
Na Slovane zahodili penaltu a urazili pani Šťastenu: DAC hľadá odpovede, Žilina rabovala
Na Slovane zahodili penaltu a urazili pani Šťastenu: DAC hľadá odpovede, Žilina rabovala
Niké liga
Východniarske derby ako remeň: Strakov debut snov, podľa Šoltisa mal Krivák dostať červenú
Východniarske derby ako remeň: Strakov debut snov, podľa Šoltisa mal Krivák dostať červenú
Niké liga
Boj o majstrovský titul sa dramatizuje: Verstappen v USA získal plný počet možných bodov
Boj o majstrovský titul sa dramatizuje: Verstappen v USA získal plný počet možných bodov
Formula 1

Auto-moto

Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Slovnaft Montáže a opravy: Skvelá práca pre mechanikov
Slovnaft Montáže a opravy: Skvelá práca pre mechanikov
Zaujímavé pracovné ponuky
Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
O práci s humorom
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Pre zamestnávateľov
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Ekonomika - trh práce

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Recept na halloweenske čokoládové donuty pre mini maškrtníkov
Recept na halloweenske čokoládové donuty pre mini maškrtníkov
Buchty a šišky
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Výber receptov

Technológie

AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
AKTUÁLNE: Po USB-C portoch prichádzajú na rad nabíjačky. Európska únia zavádza nové opatrenia, toto sa zmení
Správy
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
Výskumníci už vedia, akým „divadlom“ sa náš vesmír skončí. Ako bude vyzerať „obrátený Veľký tresk“?
Vesmír
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
Bezpečnosť
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Armádne technológie

Bývanie

To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro

Pre kutilov

Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy strácajú kolagén už po 25 roku: Vďaka tejto liftingovej beauty rutine pozdvihnete kontúry tváre a omladnete
Krása
Ženy strácajú kolagén už po 25 roku: Vďaka tejto liftingovej beauty rutine pozdvihnete kontúry tváre a omladnete
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Vodiči, pripravte si
Domáce
AKTUÁLNE Vodiči, pripravte si pevné nervy: Dopravný kolaps na D1! Časť cesty je blokovaná, tvoria sa kolóny
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Šokujúce vyhlásenie Zelenského! Chce sa stretnúť s Putinom: Žiada Trumpa, aby pritlačil!
Tragédia v Hongkongu: Lietadlo
Zahraničné
Tragédia v Hongkongu: Lietadlo z Dubaja skončilo v mori! Dvaja mŕtvi a štyria zranení
Klub turistov schválil nové
Domáce
Klub turistov schválil nové zmluvy pre tatranských chatárov: Rokovanie sprevádzali protesty a bezpečnostná služba

Ďalšie zo Zoznamu