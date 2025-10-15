Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

Sociálna poisťovňa oznámila veľké NOVINKY: Týkajú sa nemocenských dávok či materskej! TOTO je nový systém

BRATISLAVA - Veľká zmena pre zamestnávateľov. Poukazovanie nemocenských dávok a nahlasovanie čísla účtu zamestnanca bude po novom jednoduchšie. Na zmeny upozornila Sociálna poisťovňa.

Od 1. apríla 2026 môžu zamestnávatelia očakávať zníženie administratívnej záťaže pri vykazovaní údajov svojich zamestnancov pri výplate nemocenských dávok. Ide o štyri nemocenské dávky: nemocenské, materské, tehotenské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka. Sociálna poisťovňa zároveň odporúča zamestnávateľom a softvérovým spoločnostiam pripraviť sa na tieto zmeny včas a prispôsobiť svoje mzdové a personálne systémy novým požiadavkám. "V budúcnosti im pripravované zmeny znížia administratívnu záťaž pri vykazovaní údajov svojich zamestnancov. Tieto novinky prináša Sociálna poisťovňa v rámci projektu prioritných životných situácií podporeného z Plánu obnovy a odolnosti Európskej únie," uviedla poisťovňa. 

Sociálna poisťovňa bude po novom poukazovať nemocenské dávky nasledovnými spôsobmi:

1. na účet v banke – poistenec oznámi príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Dávku možno poukázať aj v hotovosti na adresu, ktorú poistenec oznámi – táto možnosť je určená najmä pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby, ale môže o to požiadať aj zamestnanec

2. spôsobom, akým zamestnávateľ vypláca mzdu – ak poistenec nenahlási číslo účtu a ide o zamestnanca, dávku Sociálna poisťovňa poukáže rovnakým spôsobom, akým zamestnávateľ vypláca jeho mzdu (teda v hotovosti alebo na účet)

3. na adresu trvalého pobytu – ak spôsob výplaty neoznámi ani poistenec, ani zamestnávateľ, dávku Sociálna poisťovňa zašle na adresu trvalého pobytu príjemcu

Nové povinnosti pre zamestnávateľov v Registračnom liste fyzickej osoby

Od 1. apríla 2026 bude zamestnávateľ povinný pri prihlásení nového zamestnanca (s poistením vzniknutým po 31. marci 2026) oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne nasledovné údaje:

· číslo účtu zamestnanca vo formáte IBAN (pri zahraničných účtoch aj názov účtu a kód SWIFT/BIC)

· alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti

Tieto údaje bude zamestnávateľ povinne uvádzať na tlačive Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prihláška. Ak dôjde k zmene spôsobu výplaty mzdy, musí ju oznámiť Sociálnej poisťovni do 10 kalendárnych dní prostredníctvom RLFO – zmena. 

Sociálna poisťovňa v auguste 2025 zverejnila novú XSD schému RLFO vo verzii 2026 pre dodávateľov mzdových a personálnych softvérov.

Prechodné obdobie od 1. novembra 2025 do 31. marca 2026

·Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo pred 1. novembrom 2025 alebo vznikne v období od 1. novembra 2025 do 31. marca 2026, zamestnávateľ musí najneskôr do 31. marca 2026 oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne číslo účtu zamestnanca alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti prostredníctvom RLFO – prihláška/zmena.

· Každú ďalšiu zmenu je potrebné rovnako oznámiť prostredníctvom RLFO – zmena.

Pripravte sa na zmenu už v predstihu, budete mať menej administratívy – IBAN zadáte iba raz

Ak zamestnávateľ oznámi spôsob výplaty mzdy zamestnanca prostredníctvom RLFO – prihláška/zmena v období od 1. novembra 2025 do 31. marca 2026, získa výhodu: Od okamihu oznámenia už nebude musieť pri každej dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN) zamestnanca zasielať Sociálnej poisťovni potvrdenie o poslednom dni výkonu práce a spôsobe výplaty mzdy.

