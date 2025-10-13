Ďalší nepríjemný úder pre televíznych divákov: Slováci prichádzajú o ďalšie české kanály, TOTO je dôvod

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo diváci pri slovenských televíznych prijímačoch zaznamenali nepríjemné odchody niektorých staníc z trhu a už je to ďalšia trhlina. Tentokrát však nejde o hráča súkromnej sféry, ale o verejnoprávne kanály.
Na koniec ďalších českých kanálov na slovenskom trhu upozornil portál Živé.sk.
Bolo to len pred niekoľkými mesiacmi, čo sa diváci na Slovensku museli rozlúčiť s takými kanálmi, ako je Prima Zoom, Prima Max, Prima Star či Prima Show. Toto však nekončí a odchod oznámili ďalší známi hráči na trhu s televíznou tvorbou.
Operátori Telekom a Digi TV, ktorú Telekom vlastní, oznámili odchod dvojice kanálov Českej televízie - konkrétne ČT :D a ČT art. Ide o kanály, ktoré sa zameriavajú na detských divákov a kultúru.
Ďalšia vzbura na televíznom trhu: Český TV gigant chce u nás náhle ZRUŠIŤ dve stanice!
Dôvodom je programová štruktúra a priority firmy
Podľa Živé.sk ide o rozhodnutie v rámci úprav programovej štruktúry a priorít firmy. Detaily však kompetentní nespresnili. Ostatní k tomuto kroku zatiaľ nepristúpili. "Ukončenie distribúcie televíznych staníc ČT:D a ČT art je výsledkom aktuálneho nastavenia programovej štruktúry a obchodných priorít spoločnosti Slovak Telekom v oblasti poskytovania televíznych služieb," reagoval hovorca Telekomu Alexander Sejna.
Zmena zasiahne všetky služby - Magio TV (satelitnej, internetovej aj IPTV) aj Digi TV (satelitnej, káblovej a internetovej). "V prípade, že sa v budúcnosti vytvoria vhodné podmienky na opätovné zaradenie uvedených staníc, bude táto možnosť posúdená s ohľadom na aktuálne požiadavky trhu a potenciál ďalšej spolupráce s vysielateľom," prisľúbil operátor.