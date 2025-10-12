Nedeľa12. október 2025, meniny má Maximilián, Maxim, Max, zajtra Koloman

Karas označil Tarabu za lobistu hazardu: Ostrá reakcia ministra, klamstvo v priamom prenose!

BRATISLAVA – Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa na sociálnej sieti ostro ohradil voči tvrdeniu podpredsedu KDH Viliama Karasa, ktorý ho v nedeľnej diskusii relácie O 5 minút 12 označil za „lobistu hazardu“. Taraba zdôrazňuje, že je proti nízkemu zdaňovaniu hazardných hier a hlasoval proti znižovaniu odvodov pre kamenné herne a kasína.

Podpredseda KDH Karas sa v diskusii pri téme konsolidácie dotkol aj témy zdaňovania hazardu. „Ako pán Huliak s pánom Tarabom zalobovali za hazard a hazardu sa vôbec nezvyšujú odvody, veľmi symbolicky. Tam je niekoľko desiatok až sto miliónov a keby neboli bojovali takto za hazard, nemuseli by sme mať zrušene dva voľné dni,“ povedal Karas.

Na tieto slová okamžite zareagoval Tomáš Taraba. „Drahí Slováci, nedá sa v politike reagovať úplne na každú jednu hlúposť alebo klamstvo, ktoré niekto povie, ale keď to zaznie v dosť sledovaných nedeľných debatách, tak to samozrejme reagovať musím,“ uviedol.

Minister zdôraznil, že od počiatku je proti nízkemu zdaňovaniu hazardu: „Dokonca v piatok som bol jediný s ministerkou Šimkovičovou, ktorý na vláde hlasoval proti tomu, aby sa oproti schválenému balíku v parlamente znižovali sadzby pre kamenný hazard. A dodnes nerozumiem, ako akýkoľvek sociálny demokrat môže hlasovať za to, že sa znižuje daň pre hazard.“

Taraba kritizoval označenie za lobistu. „Ak je lobovanie za hazard to, že som za zvyšovanie dane pre kamenný hazard, ktorý je najasociálnejší biznis, kde sú najväčšie úniky, kde ľudia prepíjajú a prehrávajú všetky svoje sociálne dávky, potom dôjdu domov, zmlátia ženu, deti – tak potom áno, som lobista. Ale moja pozícia je veľmi jasná a postoj som vyjadril v piatok,“ dodal minister.

Vláda schválila nižšie odvody, než sa pôvodne plánovalo

Opozičné KDH ostro kritizuje rozhodnutie vlády, ktorá v piatok schválila nižšie odvody pre herne a kasína, než sa pôvodne plánovalo v rámci konsolidácie verejných financií. Podľa KDH ide o jasný dôkaz, že vláda pomáha hazardnej lobby na úkor bežných ľudí, živnostníkov a pracujúcich.

KDH priblížilo, že pôvodný návrh počítal so zvýšením odvodov z hazardu s prínosom 19 miliónov eur do rozpočtu, no vláda ich znížila tak, že reálny efekt bude len približne 12 miliónov eur. Najväčšiu úľavu dostali podľa hnutia práve kasína, namiesto zvýšenia poplatku z 9300 eur na 4400 eur ročne. Hazard je podľa hnutia spoločensky škodlivé odvetvie s obrovskými ziskami, ktoré má povinnosť prispievať viac, nie menej.

