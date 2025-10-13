Zasa vytŕčame v rebríčku, v ktorom by sme nemuseli: Na TOTO dávame o miliardy eur viac, ako je priemer!

BRATISLAVA – Opäť vytŕčame tam, kde by sme nemuseli. Analytici z projektu Dáta bez pátosu na základe dát z Eurostatu upozornili na to, že v porovnaní s priemerom Európskej únie u nás poberá invalidný alebo starobný dôchodok oveľa vyššie percento ľudí. Ide na to tým pádom aj oveľa viac peňazí. Podľa nich sa to však dá robiť aj inak.
Ako upozornili analytici, na Slovensku až 55 percent ľudí vo veku od 50 do 74 rokov poberá na Slovensku starobný alebo invalidný dôchodok. Výrazne tak vytŕčame nad priemerom. „V EÚ je priemer 45 percent. To nemáme o 10 viac, ale o 10 percentuálnych bodov viac: +22 percent,“ vysvetlili.
To znamená, že nejakú formu dôchodku – či už riadny starobný, invalidný, výsluhový či predčasný – poberá zhruba pätina o jednu pätinu viac ľudí, ako je európsky priemer. „Okrem toho, že na rozdiel od EÚ poberajú dávku zo systému - od štátu, oni aj menej alebo vôbec nepracujú. Mnohí nemôžu, mnohí by ale mohli,“ dodali s tým, že Slovensko potrebuje byť ale na opačnom konci grafu.
Pre príklad v Dánsku idú ľudia do dôchodku v 67 rokoch, no zároveň sú aj oveľa zdravší. Na opačnom konci grafu sú ale aj paradoxne Gréci – tí sú tam ale na rozdiel od Dánov preto, že takmer skrachovali a o dôchodky mnohí prišli a museli ísť pracovať. „Nás čaká veľmi skoro osud Grécka. Nie Dánska. Ich 33 percent poberateľov podpory/dávok vo vekovej skupine 50-74 ročných oproti naším 55-percentám by znamenalo, že 350-tisíc obyvateľov Slovenska by nedostalo dávku/dôchodok, ktorí teraz/dnes poberajú,“ zhodnotili. A to nie preto, že by si to nezaslúžili, ale preto, že štát na to jednoducho nebude mať.
Analytici tiež poukázali na to, že z 15 miliárd eur, ktoré idú na sociálnu oblasť a pomoc, ide na chorých/ZŤP/Invalidov až o 10 percentuálnych bodov viac, ako dávajú naši susedia z V4 alebo ako je priemer v EÚ. Míňame teda na to o 1,5 miliardy viac a to ešte k tomu na dlh.
V tomto smere narážajú aj na problém konsolidácie. "Ak by niekto konsolidovať - šetriť chcel, tak musí začať dátami, ich správnou interpretáciou a porovnaním s okolitým svetom. Ak si ´čistého vína´ naliať nechceme, nemusíme. Len nehovorme, že sa nedá,“ odkázali s tým, že svet to robí inak: má menej papierových invalidov, má nižší objem platených PN s OČR a do tretice sa neskôr u nich ide aj do dôchodku. „Viac sa pracuje, viac sa tvoria hodnoty a áno: majú vyšší rast HDP,“ dodali.
„Asi ste pochopili, že máme zásadné štrukturálne problémy. Ak si ich nepriznáme, nič nevyriešime a dobehne nás to: Slovensko (je) bude chudobná krajina a slabý štát,“ dodali.