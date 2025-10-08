Obrovský šok na trhu: Populárna spoločnosť s odevmi náhle skrachovala, konkurencia bola popredu!

VARŠAVA - Nemecký trh prechádza turbulentnými zmenami. Rastúce náklady, klesajúci dopyt a tvrdá online konkurencia pripravili o prežitie ďalšiu známu značku. Nemecká módna značka Heimatliebe, známa elegantnými kolekciami navrhnutými v talianskom štýle, vyhlásila bankrot.
Súd v Dortmunde bol 29. septembra 2025 nekompromisný a oficiálne začal konkurzné konanie proti spoločnosti Store Concept GmbH & Co. KG, ktorá značku vlastnila. Na koniec spoločnosti upozornil poľský portál Fakt.pl.
Nebezpečný domino efekt, najskôr krach značky, potom odliv zákazníkov
Heimatliebe bola roky súčasťou nemeckého módneho trhu a svoje modely ponúkala v takmer 400 butikoch po celej krajine. Teraz však stovky obchodov čelia prerušeniu dodávok a neistote, čo bude ďalej. "Pre mnohé z týchto predajní bola značka kľúčovým pilierom ponuky. Strata tovaru môže znamenať aj stratu lojálnych zákazníkov," upozorňuje expert z módneho sektora.
Problémy spoločnosti sa začali už počas pandémie koronavírusu z roku 2020, ktorá tvrdo zasiahla predaj prémiového oblečenia. Nasledovali prudko rastúce ceny energií, vyššie mzdy a neúprosná konkurencia internetových obchodov. Tradičné kamenné predajne nedokázali čeliť novým trendom a spotrebitelia čoraz viac presúvajú svoje nákupy do online prostredia.
Stavili na ekológiu, produkcia prebiehala v Taliansku
Značka pritom stavila na kvalitu a udržateľnosť. Výroba prebiehala výhradne v Taliansku a od roku 2016 spoločnosť odstránila všetky plastové prvky z prezentácie svojho oblečenia. Kolekcie sa obnovovali mesačne a spájali taliansku eleganciu s dôrazom na moderné farby a pohodlné materiály. Napriek tomu sa podnik nedokázal prispôsobiť novým ekonomickým podmienkam – nedostatočná ziskovosť a problémy s likviditou napokon viedli k bankrotu.
Krach Heimatliebe zapadá do širšieho trendu. Podľa poisťovne Atradius vyhlásilo v prvej polovici roku 2025 bankrot až 207 veľkých nemeckých spoločností, čo je o 21 percent viac než vlani. Najviac postihnuté sú automobilový a textilný priemysel, ktoré čelia zásadnej transformácii.
Príbeh značky Heimatliebe tak symbolizuje ťažké obdobie pre celú nemeckú módu – od ekologických ambícií až po realitu, v ktorej kamenné predajne zápasia o prežitie v digitálnej dobe.