Hustá hmla v Banskobystrickom kraji: Meteorológovia vydali výstrahu pre vodičov a cestujúcich

BRATISLAVA - Na strednom Slovensku sa v sobotu ráno a predpoludním môže vyskytnúť hustá hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu 1. stupňa.
Platí do 10.00 h pre okresy Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. „V týchto okresoch sa ojedinele očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 - 200 m,“ upozornili vo vydanej výstrahe meteorológovia.Varujú zároveň pred rizikom, ktorý hmla predstavuje pri dopravných aktivitách.
(Zdroj: shmu.sk)