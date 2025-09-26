Piatok26. september 2025, meniny má Edita, zajtra Cyprián, Damián

Šok a náhly ZVRAT v parlamente: Kto konkrétne rozhodol o zmene ústavy a pridal do nej dve pohlavia?

Poslanci Krátky (vľavo) a Krajčí z hnutia Slovensko podporili zmenu ústavy. Zobraziť galériu (5)
Poslanci Krátky (vľavo) a Krajčí z hnutia Slovensko podporili zmenu ústavy. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Také veľké prekvapenie, aké sa odohralo v parlamente v piatok 26. septembra, sa už dlho nezjavilo. Poslanci náhle 90 hlasmi schválili novelizáciu ústavy o dvoch pohlaviach. Dopomohli k tomu poslanci hnutia Slovensko.

Plénum náhle schválilo novelu ústavy a takzvanú hrádzu proti progresivizmu za pomoci presnej 90tky hlasov, ktorá bola minimálne potrebná na takéto závažné zmeny.

Ústava prešla aj vďaka Krátkemu a Krajčímu

Hoci opozícia z radov Progresívneho Slovenska a Slobody a Solidarity sa podľa počtov spoliehala na to, že hlasov bude mať koalícia najviac 88, nakoniec zmenu podporili aj dvaja poslanci hnutia Slovensko od Igora Matoviča. Bol ním poslanec Rastislav Krátky a exminister zdravotníctva a známy konzervatívec Marek Krajčí.

Podľa výpisu nižšie návrh podporili všetci poslanci klubov Smer-SSD, Hlas-SD (okrem poslanca Ferenčáka, ktorý dodržal skôr avizovaný postoj) a SNS. Hlasovanie kompletne igornoval klub PS a SaS. V SaS boli dokonca niektorí proti. Z hnutia Slovensko za návrh hlasovali poslanci Rastislav Krátky, Marek Krajčí a Richard Vašečka. Z Kresťanskodemokratického hnutia návrh podporili všetci okrem poslancov Františka Majerského a Františka Mikloška.

Z mimoparlamentných poslancov hlasovanie nepodporil Ľubomír Galko, ktorý reprezentuje Demokratov, no za návrh boli poslanci strany Vidieka Roman Malatinec, Ivan Ševčík a Pavel Ľupták. Návrh podporil aj poslanec Miroslav Radačovský, čo je kompletná 90tka hlasov.

Ešte pred 24 hodinami vyjadroval svoj nesúhlas s návrhom

Zraky verejnosti sa však teraz sústredia na poslanca Rastislava Krátkeho, ktorý vlastne rozhodol o prechodnosti návrhu. Sám pritom len deň dozadu avizoval, že návrh z dielne Smeru nemôže podporiť, aj keď je konzervatívec. Krátky dodal, že Fico dennodenne popiera všetky konzervatívne hodnoty a snaží sa oklamať konzervatívcov i kresťanov. "Nechceme, aby boli konzervatívci zneužití Robertom Ficom, aby si z týchto tém urobil vlajkovú loď do predvolebnej kampane," povedal Krátky. Pripomenul Ficovi jeho slová z januára, že mu nejde o politické preteky, ale o výsledok.

Ďalšie zo Zoznamu