Kotlár neplánuje žiadne výstupy, kým sa neschváli rozpočet: Podľa opozície prekrýva tému konsolidácie

BRATISLAVA - Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby v krátkom čase informovala, v akom štádiu je jeho podnet, ktorý doručil v marci v súvislosti s mRNA vakcínami. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Priblížil tiež, že do schválenia budúcoročného rozpočtu neplánuje robiť žiadne výstupy. „Ak je vláda so mnou nespokojná, nech ma aj bez mojej prítomnosti na najbližšej schôdzi odvolá,“ zopakoval viackrát.
„Za prvé žiadam a vyzývam stranu Hlas-SD a prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby neurčovali a nevymedzovali moje právomoci a to, čo má byť podľa mňa podstatné. Za druhé žiadam aj prosím predsedu vlády, aby sme jednoznačne a vo veľmi krátkom čase ešte pred schválením rozpočtu odmietli medzinárodné zdravotné predpisy,“ povedal. Od šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) chce, aby bezodkladne oznámil verejnosti, či sú vakcíny proti covidu bezpečné a účinné a „jasne to odôvodnil“.
Kotlár zároveň požaduje, aby jednotlivé rezorty zverejnili výsledky hospodárenia počas pandémie. „Žiadam ministra vnútra, ministerku hospodárstva, žiadam ministra zdravotníctva, aby predložili výsledky auditov, ktoré hovoria o hospodárení počas covidu,“ uviedol. Na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) apeluje, aby vysvetlil, čo sa stalo so zdravotnými dátami, ktoré boli podľa neho vymazané v roku 2023. Dodal, že bez prístupu k takýmto informáciám si nevie riadne vykonávať mandát. „Nemám kompetencie ani dáta, ktoré som opakovane žiadal. Nebudem ďalšie dva roky robiť niekomu šaša,“ vyhlásil.
Chce takisto, aby sa v krátkom čase urobili verejné diskusie pri okrúhlom stole a aby dostali priestor aj odlišné názory. „Vyzývam, aby zabezpečili v krátkom čase verejné diskusie pri okrúhlom stole, kde by pozvali odborníkov a lekárov, či už je to doktor Ján Lakota alebo doktorka Soňa Peková,“ dodal. Na otázku, na čom stavia svoje tvrdenia, priznal, že sa opiera o vlastnú intuíciu. „Nepoviem vám, z čoho vychádzam, z intuície,“ reagoval.
V marci odovzdal Kotlár generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi znalecký posudok k analýze mRNA vakcín. Splnomocnenec na základe svojej analýzy tvrdil, že testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.
Šaško v máji požiadal Slovenskú akadémiu vied (SAV) o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19. Zástupcovia Biomedicínskeho centra SAV začiatkom septembra uistili, že množstvo zvyškovej DNA vo vakcínach zodpovedá normám. Zároveň varovali, že nevedecké a vykonštruované tvrdenia o ich hrozbách sú nebezpečným zdrojom manipulácie so strachom verejnosti.
Opozícia si myslí, že vyhlásenie Kotlára malo prekryť tému konsolidácie
Opozícia kritizuje štvrtkovú tlačovú konferenciu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Hovorila o jej nezmyselnom obsahu. Myslí si, že koalícia sa tým snažila prekryť tému konsolidácie. Opakovane apelovala na koniec Kotlára vo funkcii. Vyplýva to z vyjadrení opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR.
„Kotlár hovoril samé nezmyselnosti. Ja som sám nepochopil, čo nám vlastne chcel povedať a pochybujem, že niekto vôbec. Toto je jasný dôkaz toho, že premiér Robert Fico (Smer-SD) vyťahuje Kotlára iba v prípade, že potrebuje niečo zakryť. Tentokrát potrebuje zakryť konsolidáciu, ktorá ide ožobračovať ľudí,“ vyhlásil poslanec Oskar Dvořák (PS). Opäť apeloval na odchod Kotlára z postu splnomocnenca. Namietal vyjadrenia Kotlára. Myslí si, že jeho konanie ohrozuje zdravie obyvateľstva na Slovensku.
Exminister zdravotníctva a poslanec Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) si myslí, že Kotlárove vyjadrenie bolo dymovou clonou. „Ficova vláda ide budúci rok ožobračiť bežných ľudí, živnostníkov, firmy, dôchodcov o miliardy eur. V situácii, keď rastie v spoločnosti napätie, bol príkaz Fica jasný - vypustite Kotlára,“ podotkol. Odmietol Kotlárove vyjadrenia. Myslí si, že je nebezpečný. „Dávať priestor takémuto človeku znamená dávať priestor dezinformáciám,“ okomentoval.
Kotlár vo štvrtok apeloval na ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby bezodkladne oznámil, či sú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bezpečné a účinné. Chce od neho aj odôvodnenie. Vyzval Generálnu prokuratúru SR, aby informovala, v akom štádiu je jeho podnet k vakcínam proti COVID-19. Apeloval tiež na vládu, aby odmietla medzinárodné zdravotné predpisy. Požiadal zároveň členov strany Hlas-SD a prezidenta Petra Pellegriniho, aby neurčovali jeho právomoci.