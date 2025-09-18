AKTUÁLNE Premiér Robert Fico ruší celý svoj program: Zdravotné problémy!

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico zrušil svoj dnešný program. Informoval o tom Úrad vlády SR. Dôvodom má byť viróza.
Predseda vlády sa mal dnes zúčastniť na tlačovej konferencii v Žiline, kde mal spoločne s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) a generálnou riaditeľkou Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou hovoriť o tom, že do systému štátom podporovaného nájomného bývania pribudnú ďalšie byty.
Úrad vlády SR však dnes ráno informoval, že premiér sa tlačovky nezúčastní. "Zo zdravotných dôvodov (viróza) predseda vlády SR Robert Fico zároveň ruší celý svoj dnešný pracovný program," dodali.
Fico už náhle rušil svoj program aj v minulosti. V máji vyvolali náhle zmeny v jeho programe špekulácie o jeho zdravotnom stave. Debata sa rozvírila po tom, ako zrušil svoj program na 1. mája. Pôvodne avizoval, že odrobí nejaký čas na nočnej zmene v nitrianskej pekárni. Tiež mal vystúpiť s príhovormi v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti Sviatku práce a 21. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Program však na poslednú chvíľu zrušil. Úrad vlády tieto zmeny nijako nevysvetlil. Prvomájové aktivity pritom vždy patrili k Ficovým obľúbeným.
V apríli sa zasa napríklad nezúčastnil dohodnutej debaty s českým exprezidentom Milošom Zemanom. To, že dôvodom bol práve Ficov zdravotný stav, prezradil Zeman, keď povedal, že premiérovi prišlo zle pre zranenie po atentáte.
Koncom apríla zasa nevycestoval do Veľkej Británie, kde mal prednášať študentom Oxfordu. Oficiálnym dôvodom boli iné pracovné povinnosti - musel dať prednosť rokovaniu so zahraničnými investormi pripravenými podporiť výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.