Gabriela (†47) išla na rutinnú operáciu: V nemocnici si ju 22 hodín nik nevšímal! Zúfalý manžel volá po spravodlivosti

BRATISLAVA – Žena išla do nemocnice na rutinný zákrok, o niekoľko dní bola mŕtva. Vo februári 2024 podstúpila Gabriela (†47) laparoskopické odstránenie maternice, vaječníkov a priľahlých lymfatických uzlín. Zomrela o dva dni neskôr na multiorgánové zlyhanie. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou skonštatoval, že pochybila nemocnica. Rodine to však nestačí.
Na prípad poukázala TV Markíza, ktorá sa rozprávala s manželom nebohej ženy. „Za tri dni dokázala tá nemocnica vyprevadiť moju manželku na druhý svet,“ uviedol nešťastný muž, ktorý chce vedieť, kto nesie za smrť jeho ženy zodpovednosť.
To, že došlo k pochybeniu, potvrdil aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Podávateľ bol extenzívne informovaný o dôvodoch, prečo úrad konštatoval, že k pochybeniu prišlo. Súčasne mu zodpovedal otázky, ktoré mal,“ informoval predseda ÚDZS Michal Palkovič.
Ukázalo sa, že operatér žene prepichol pri zákroku tenké črevo. K takémuto niečomu môže prísť pri 2-5 percentách prípadov z tisícky zákrokov a ide o riziko, ktoré podstupujeme, keď podpisujeme súhlas s operáciou. Toto samé o sebe podľa ÚDZS pochybením nebolo. Problémom však je, že si závažné vytekanie črevného obsahu do brucha v nemocnici nikto včas nevšimol.
„Ako pochybenie hodnotíme nedostatočné monitorovanie klinického stavu Vašej manželky lekármi. Nebolo realizované adekvátne vyhodnotenie laboratórnych parametrov, ktoré boli patologické. Neboli vykonané ani kontrolné laboratórne odbery. Zároveň Vaša manželka nebola počas asi 22 hodín vyšetrená lekárom. Nebol zhodnotený jej klinický stav. Nebola zaznamenaná žiadna lekárska vizita v poobedných, večerných a nočných hodinách,“ píše ÚDZS v stanovisku.
Televízia oslovila aj dotknutú nemocnicu – Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave. Tá tvrdí, že Protokol o vykonanom dohľade zobrala na vedomie, no nebude sa k jeho zámerom bližšie vyjadrovať. „Pacienti a ich rodiny sú pre nás vždy na prvom mieste. Zodpovední zdravotnícki pracovníci pozostalým rodinným príslušníkom vysvetlili okolnosti prípadu na osobnom stretnutí a vyslovili svoje poľutovanie a ospravedlnenie. Mrzí nás, že k danej smutnej udalosti v našej nemocnici došlo a prirodzene sme prijali príslušné nápravné opatrenia,“ uviedla nemocnica.
Manžel a dcéry nebohej ženy však spokojní nie sú. „Podali jej ďalšie dva lexauriny navyše. Samozrejme, moja manželka po nich zaspala. Nemohla sa brániť a nemohla vyjadriť tú hroznú bolesť, ktorú prežívala,“ povedal manžel. Poukázal tiež na to, že sestra mala zlý stav pacientky zaznamenať už o 5. hodine ráno, no lekár prišiel až pred pol ôsmou. „Trvalo im tri hodiny, než ju preložili z bežnej gynekológie na JIS. Od 10.00 h do 15.30 h sa čakalo na operáciu,“ dodal.
ÚDZS zdravotníckemu zariadeniu uložil pokutu a nápravné opatrenia. Správne konanie nie je ukončené, a tak nie sú verejné. Tá však bude zaplatená štátu a nie poškodeným, teda dcéram, čo manžel nebohej ženy považuje za nespravodlivé. Avizovaliže sú pripravení podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.