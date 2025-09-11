Rádio VIVA rozšírilo svoje pôsobenie: Od septembra je dostupné aj v digitálnom vysielaní DAB+

Rádio VIVA, ktoré je súčasťou mediálnej skupiny Zoznam, od 1. septembra rozšírilo svoje pokrytie o digitálne vysielanie v sieti DAB+. Novinka prináša poslucháčom kvalitnejší zvuk, širšie pokrytie a ešte viac možností, ako byť naladení na svoju obľúbenú stanicu.
Doteraz bolo Rádio VIVA dostupné prostredníctvom FM frekvencií v šiestich mestách a online cez web či mobilnú aplikáciu. Vstupom do DAB+ sa jeho signál rozšíril o ďalších 15 vysielačov a aktuálne pokrýva približne 75 % obyvateľov Slovenska, vrátane východného Slovenska.
„Digitálne vysielanie je pre nás prirodzeným krokom vpred. Chceme, aby sa Rádio VIVA stalo sprievodcom pre čo najviac ľudí, nech sú kdekoľvek. Vstup do DAB+ znamená nielen širšie pokrytie, ale aj potvrdenie, že sa chceme rozvíjať spolu s modernými technológiami,“ uviedol Ľuboš Richter, riaditeľ Rádia VIVA.
Relácie, ktoré tvoria identitu Rádia VIVA
Rádio VIVA, dnes pod záštitou spoločnosti Zoznam, má za sebou zaujímavú históriu a jasne definované smerovanie. Pôvodne stanica vznikla ako Metropolitné Rádio Viva v roku 2015 a začiatkom roka 2023 prešla zásadným rebrandingom – zmenila formát, grafiku, programovú ponuku aj vedenie stanice, pričom hlavným zameraním sa stal mestský moderný poslucháč.
Rádio VIVA je známe kombináciou hudobných hitov a pútavých relácií, ktoré tvoria jeho jedinečnú identitu. Každé ráno odštartuje energická Ranná šou s Dejvom, počas obeda sa poslucháči môžu naladiť na Lunchtime s Tomášom Juríčekom, popoludnie spríjemnia bloky Refresh s Dorothy a Take it Easy s Michalom a Luciou.
Cestovateľskí nadšenci si prídu na svoje v relácii Uchom po mape s Vitom Chrappom, ktorá prináša inšpirácie z celého sveta, a osobitnú pozornosť si zaslúži aj blok Slovenská hudba rádia VIVA, ktorý dáva priestor domácim interpretom. Ak nestíhate vysielanie, všetky rozhovory a podcasty nájdete aj na YouTube Rádia VIVA alebo priamo na webovej stránke rádia.
„Chceme byť rádiom, ktoré nielen hrá hudbu, ale aj spája ľudí. Naši moderátori prinášajú ľahkosť, energiu a pohľad na svet, ktorý poslucháčov baví. Digitálne vysielanie nám dáva šancu, aby sme boli ešte bližšie k našim fanúšikom,“ dodal Richter.
Digitálne vysielanie – nová éra rádia na Slovensku
Vstup Rádia VIVA do celoplošného multiplexu Towercomu je ďalším krokom k tomu, aby digitálne rádio DAB+ postupne získavalo na Slovensku väčší priestor, podobne ako je to už bežné v západnej Európe.
Rádio VIVA tak od septembra nielen že rozšírilo svoje pokrytie, ale aj potvrdilo ambíciu byť modernou, inovatívnou a poslucháčsky atraktívnou stanicou.