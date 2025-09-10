Gangsterský boss v Nitre: Vplyvného člena Hells Angels zadržali priamo pri obede

NITRA – Necati Neco Arabaci, ktorý je považovaný za jedného z najvyššie postavených gangsterov v Európe a vplyvného člena motorkárskeho klubu Hells Angels, sedel počas utorkového popoludnia v jednej z nitrianskych reštaurácií pri stole s rodinou a priateľmi. Keď do podniku vtrhli ozbrojení policajti, hostia zostali v šoku. Arabaciho okamžite zadržali a odviedli na cudzineckú políciu v Nitre.
Utorkové popoludnie v jednej z nitrianskych reštaurácií sa zmenilo na scénu ako z akčného filmu. Ako informuje Pluska, v podniku sa pri zásahu polície strhla panika, nikto spočiatku netušil, kto je muž v centre diania. Arabaci bol v minulosti v Nemecku spájaný s plánovaním vraždy prokurátora a v roku 2007 ho deportovali do Turecka s podmienkou, že sa do Nemecka nevráti.
Svedkovia uviedli, že policajti v kuklách kontrolovali všetkých prítomných a Arabaciho bez vysvetlenia odviedli. Arabaci napokon strávil na cudzineckej polícii viac než desať hodín. Na slobodu ho prepustili o druhej hodine ráno a on bez slova nasadol do auta.
„Vami uvedený muž je vedený v Schengenskom informačnom systéme na základe záznamu vloženého Nemeckou spolkovou republikou od konca augusta tohto roka. Po jeho zaradení do databázy vykonal Policajný zbor opatrenia smerujúce k jeho zadržaniu, pričom bol v aktívnom kontakte so zahraničnými partnermi," uviedol pre Aktuality Roman Hájek z policajného prezídia.
„Cudzincovi bolo vydané rozhodnutie o vyhostení z územia Slovenskej republiky s určenou lehotou na vycestovanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia," dodal Hájek.
Arabaci sa narodil v Nemecku tureckým rodičom. V roku 2004 bol odsúdený na deväť rokov väzenia za kupliarstvo, obchodovanie s ľuďmi, vydieranie a ďalšie zločiny. Po prepustení ho deportovali do Turecka. V minulosti mal ovládať jednu z najväčších pasáckych sietí v Nemecku a jeho vplyv siahal do viacerých európskych krajín.
V roku 2015 bol vydaný celoeurópsky zatykač, no pre nedostatok dôkazov sa ho nepodarilo odsúdiť. V posledných rokoch žil najmä v Dubaji a Turecku, pričom na sociálnych sieťach je oslavovaný ako legenda motorkárskeho podsvetia.