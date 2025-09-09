Utorok9. september 2025, meniny má Martina, zajtra Oleg

Na väčšine územia Slovenska možno očakávať intenzívne zrážky

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na väčšine územia Slovenska možno v priebehu stredy a štvrtka (10. a 11. 9.) očakávať intenzívne zrážky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred dažďom, na časti územia bude platiť jej zvýšený, druhý stupeň.

Výstraha platí od stredajšieho poludnia do štvrtkového rána (6.00 h) pre celé západné i stredné Slovensko, s výnimkou časti Kysúc a Oravy. Pre okresy Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, Banskobystrického i časti Nitrianskeho, Žilinského a Košického kraja bude platiť zvýšená výstraha druhého stupňa. „Ojedinele očakávame výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok viac ako 50 mm. Časť zrážok môže spadnúť pri búrkach,“ upozornili meteorológovia v tejto súvislosti.

Výstraha pred dažďom
Zobraziť galériu (3)
Výstraha pred dažďom  (Zdroj: SHMÚ)

V priebehu štvrtka sa má zrážková činnosť vo zvýšenej miere prejaviť aj na východnom Slovensku.

Výstraha pred vetrom na horách
Zobraziť galériu (3)
Výstraha pred vetrom na horách  (Zdroj: SHMÚ)

Okrem zrážok upozornil SHMÚ i na silný vietor vo vysokohorských polohách, kde od stredajšieho podvečera do štvrtkového rána môže dosiahnuť vietor pri nárazoch rýchlosť 110 - 135 km/h. Meteorológovia vydali v tejto súvislosti výstrahu pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno.

Viac o téme: PočasieVietorZrážky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Aj Čínu potrápilo počasie:
Aj Čínu potrápilo počasie: Zažila najhorúcejšie leto v doterajšej histórii meraní
Zahraničné
Počasie opäť prekvapí: V
Počasie opäť prekvapí: V TÝCHTO okresoch hrozia búrky, miestami i povodne
Domáce
Smeruje k nám studený
Smeruje k nám studený front: Hrozia početné BÚRKY, aj intenzívne! MAPA, ako majú postupovať územím
Domáce
FOTO Jasná vízia meteorológov aj
Jasná vízia meteorológov aj na druhý víkendový deň: Krajinu opantal dážď a zamračené počasie, nové výstrahy!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ladislav Kamenický predstavil ďalšie ožobračovanie Slovákov, povedal Marián Viskupič v reakcii na nové konsolidačné opatrenia
Ladislav Kamenický predstavil ďalšie ožobračovanie Slovákov, povedal Marián Viskupič v reakcii na nové konsolidačné opatrenia
Správy
GM HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček pred štartom novej sezóny
GM HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček pred štartom novej sezóny
Hokej
V piatok 12. septembra štartuje nový ročník hokejovej Tipsport ligy
V piatok 12. septembra štartuje nový ročník hokejovej Tipsport ligy
Hokej

Domáce správy

FOTO Na väčšine územia Slovenska
Na väčšine územia Slovenska možno očakávať intenzívne zrážky
Domáce
FOTO Branislav Gröhling
Koalícia sa bojí kontroly, tvrdí SaS: Odvolávanie vlády nebude v úvode schôdze
Domáce
Juraj Blanár
Je povinnosťou pripomínať si obete holokaustu i zlyhania z minulosti, odkazuje Blanár
Domáce
Výstava absolventov Večernej školy tvorivej fotografie v Löfflerovom múzeu – pozrite si ich najnovšie diela
Výstava absolventov Večernej školy tvorivej fotografie v Löfflerovom múzeu – pozrite si ich najnovšie diela
Košice

Zahraničné

Streľba v Jeruzaleme
Hamas sa prihlásil k zodpovednosti za útok v Jeruzaleme: Zahynulo tam šesť ľudí
Zahraničné
Nicolas Maduro
Vianoce oslávia už v októbri: Po kríze o tom opäť rozhodol prezident krajiny
Zahraničné
Francois Bayrou
Francúzsky premiér odovzdal prezidentovi Macronovi svoju demisiu
Zahraničné
Taliansky ostrov trápia premnožené
Taliansky ostrov trápia premnožené kozy, útočia aj na turistov
dromedar.sk

Prominenti

Po Dare Rolins: Aj
Po Dare Rolins: Aj TÁTO známa Slovenka si dala urobiť LIFTING... FOTO tesne PO zákroku!
Domáci prominenti
SMUTNÁ SPRÁVA zo Zámeny
SMUTNÁ SPRÁVA zo Zámeny manželiek: Zomrel Roman, ktorý MAČKAL HADA!
Zahraniční prominenti
Boris Kollár a Laura
Vo vzťahu Kollára a Laury to ŠKRÍPE! Boris vyšiel s pravdou von: Takto ma chce NACHYTAŤ PRI NEVERE
Domáci prominenti
ZVRAT v milostnej AFÉRE
ZVRAT v milostnej AFÉRE z koncertu Coldplay: Po 2 mesiacoch sa vyjadril manžel neverníčky!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Zlozvyk ho takmer zabil:
Zlozvyk ho takmer zabil: Muž skončil na sále, lekári z nálezu v bruchu onemeli
Zaujímavosti
Obľúbený pokrm dnešnej generácie
Obľúbený pokrm dnešnej generácie je nebezpečný: POZOR na pravidelnú konzumáciu! Zvyšuje riziko chronického ochorenia
Zaujímavosti
Hrad Golubac patrí k
Hrad Golubac patrí k najkrajším pamiatkam Srbska, turistov láka aj výhľadmi na Dunaj
dromedar.sk
ALARMUJÚCE čísla: Väčšina ľudí
ALARMUJÚCE čísla: Väčšina ľudí nad 40 rokov ani netuší, že má AUTIZMUS! Nediagnostikovaný má smrteľné následky
Zaujímavosti

Dobré správy

Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Kamenický predstavil konsolidačný balík: Zvýši sa DPH na nezdravé potraviny, zmrazia sa 13. dôchodky! (prehľad)
Kamenický predstavil konsolidačný balík: Zvýši sa DPH na nezdravé potraviny, zmrazia sa 13. dôchodky! (prehľad)
Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!
Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!

Šport

Ľad sa roztápa, lietajú iskry: Nový šat Slovana, slovenské Košice a Nitra pod paľbou vyzývateľov
Ľad sa roztápa, lietajú iskry: Nový šat Slovana, slovenské Košice a Nitra pod paľbou vyzývateľov
Tipsport liga
Zvolil si Slovan správneho kapitána tímu? GM belasých dal jasný odkaz všetkým pochybovačom
Zvolil si Slovan správneho kapitána tímu? GM belasých dal jasný odkaz všetkým pochybovačom
Tipsport liga
Michal Sersen ukončil kariéru: Rozlúčku so Slovanom si predstavoval inak, sťahuje sa do Fínska
Michal Sersen ukončil kariéru: Rozlúčku so Slovanom si predstavoval inak, sťahuje sa do Fínska
Slovensko
Laxnosť a pohodlnosť sa im vypomstili: Nevýrazný výkon Česka korunovaný záverečným šokom
Laxnosť a pohodlnosť sa im vypomstili: Nevýrazný výkon Česka korunovaný záverečným šokom
Reprezentácia

Auto-moto

Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Predstavujeme
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
Predstavujeme
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Home office sa nemení na minulosť, ale dostáva jasné pravidlá
Home office sa nemení na minulosť, ale dostáva jasné pravidlá
Pracovné prostredie
IT už nie je istotou: Koniec zlatej éry programátorov?
IT už nie je istotou: Koniec zlatej éry programátorov?
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Rady a tipy
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov

Technológie

Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
Technológie
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
AKTUÁLNE: Hackeri paralyzovali Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stojí a časť zamestnancov je doma
Autá
Slabne tvoja pamäť? Vedci našli spôsob, ako vrátiť mozgu mladosť. Stačí zablokovať jediný proteín
Slabne tvoja pamäť? Vedci našli spôsob, ako vrátiť mozgu mladosť. Stačí zablokovať jediný proteín
Veda a výskum
Tvoj Samsung má tajné tlačidlo. Pozri sa, ako ho aktivuješ a dostaneš sa k funkciám, ktoré ti uľahčia život
Tvoj Samsung má tajné tlačidlo. Pozri sa, ako ho aktivuješ a dostaneš sa k funkciám, ktoré ti uľahčia život
Návody

Bývanie

7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči

Pre kutilov

September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Záhrada
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najzábavnejší muži, s ktorými sa nikdy nebudete nudiť: Pozrite sa, kto vnesie do vzťahu veľmi príjemnú iskru
Partnerské vzťahy
Najzábavnejší muži, s ktorými sa nikdy nebudete nudiť: Pozrite sa, kto vnesie do vzťahu veľmi príjemnú iskru
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ladislav Kamenický
Domáce
MIMORIADNE Kamenický predstavil nový konsolidačný balíček za 2,7 miliardy eur: TOTO je 22 opatrení!
Izraelské vzdušné sily zaútočili
Zahraničné
AKTUÁLNE Izrael zaútočil na vedenie Hamasu v Katare: Zomrel hlavný vyjednávač!
Nehoda luxusného športiaka! FOTO
Domáce
Nehoda luxusného športiaka! FOTO Na Liptove havaroval vodič Ferrari, škodu rátajú v státisícoch eur
Konsolidačné opatrenia zasiahli obľúbenú
Domáce
Konsolidačné opatrenia zasiahli obľúbenú predajňu v Žiline: Intersport skončil zo dňa na deň

Ďalšie zo Zoznamu