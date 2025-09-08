Pondelok8. september 2025, meniny má Miriama, zajtra Martina

SaS by sa mohla rozrásť: Hovorí sa o príchode dvoch nových členov! Ide o známe mená

Branislav Gröhling, Martina Bajo Holečková a Alojz Hlina. Zobraziť galériu (2)
Branislav Gröhling, Martina Bajo Holečková a Alojz Hlina. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA – Strana SaS by sa mohla čoskoro rozrásť o dvoch nových členov. Ich rady by mohla rozšíriť dvojica poslancov, s ktorými spolupracujú už aj v súčasnosti, obaja sú členmi poslaneckého klubu strany.

Do strany by mohli vstúpiť dvaja noví poslanci z radov umiernených konzervatívcov. Malo by ísť o Alojza Hlinu a Martinu Bajo Holečkovú. Informujú o tom Hospodárske noviny s odvolaním sa na svoje zdroje. Strana správy nepotvrdila, príchod nových tvárí poprela. 

archívne video

Nová posila poslaneckého klubu SaS (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Obaja poslanci sú už teraz súčasťou poslaneckého klubu strany. Hlina za stranu kandidoval v predčasných parlamentných voľbách v roku 2023 na 150. mieste kandidátky a podarilo sa mu prekrúžkovať až do parlamentu. Martina Bajo Holečková bola do parlamentu zvolená za KDH, dokonca bola predsedníčkou poslaneckého klubu hnutia. Po dlhodobých nezhodách však v septembri 2024 oznámila odchod. Nejaký čas pôsobila ako nezaradená poslankyňa a v januári 2025 vstúpila do poslaneckého klubu SaS.

Bajo Holečková záujem o vstup do strany potvrdila. „Zvažujem to už nejaký čas. Ono to už nejakú chvíľu trvá, ale rozhodne plánujem podať prihlášku v nasledujúcich dňoch,“ povedala pre Hospodárske noviny. Kto iný by mohol spolu s ňou do strany vstúpiť, nekomentovala. Alojz Hlina sa k možnému vstupu do SaS nevyjadril, nepodarilo sa ho zastihnúť.

Viac o téme: SaSAlojz HlinaMartina Bajo Holečková
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Erik Žibek šiel DONAHA! Doma ho čakala kritická manželka: Fúha, na to sa musel pripraviť
Erik Žibek šiel DONAHA! Doma ho čakala kritická manželka: Fúha, na to sa musel pripraviť
Prominenti
Opustená berberská dedina Zriba Olia
Opustená berberská dedina Zriba Olia
Cestovanie
Phantom Blade Zero - gameplay
Phantom Blade Zero - gameplay
GameSite

Domáce správy

Čierny trh s cigaretami
Čierny trh s cigaretami rastie: Štát oberá o zhruba 95 miliónov eur ročne
Domáce
Hlas sa nevyhol pokute
Hlas sa nevyhol pokute za kauzu sestra: Takúto vysokú sankciu vyfasovali od štátnej komisie!
Domáce
FOTO Ranná nehoda na diaľnici
Ranná nehoda na diaľnici D2: FOTO Osobné auto sa zrazilo s kamiónom, na mieste zasahovali hasiči
Domáce
AKTUÁLNE FOTO Ďalšia VÁŽNA NEHODA autobusu! Zasahuje aj vrtuľník: Cesta je neprejazdná
AKTUÁLNE FOTO Ďalšia VÁŽNA NEHODA autobusu! Zasahuje aj vrtuľník: Cesta je neprejazdná
Regióny

Zahraničné

Londýnske metro ochromil štrajk
Londýnske metro ochromil štrajk zamestnancov: Takmer vôbec nepremáva
Zahraničné
Irán sa údajne rozhodol
Irán sa údajne rozhodol obnoviť jadrové rokovania s USA
Zahraničné
Péter Szijjártó
Sybiha navštívi Maďarsko: Kyjev by mal vrátiť práva tamojším Maďarom, uviedol Péter Szijjártó
Zahraničné
Na Irynu zaútočil muž
Vražedný útok vo vlaku: Mladú Ukrajinku Irynu dobodal agresívny útočník! Snívala o lepšom živote v USA
Zahraničné

Prominenti

Móda z MTV VMAs
Móda z MTV VMAs očami AI: Pastierka, speváčka v detskej ohrádke... Sladké, ale GÝČOVÉ!
Zahraniční prominenti
Čimová po odchode NALOŽILA
Čimová po odchode NALOŽILA Markíze: Stanovisko televízie... Mala nadštandardné podmienky!
Domáci prominenti
Viac FOTO vnútri! Dominika Richterová
Richterová 4 mesiace po pôrode syna: Opäť v spoločnosti... Wau, vyzerá ÚŽASNE!
Domáci prominenti
Zomrel frontman (†81) známej
Zomrel frontman (†81) známej rockovej kapely: Bojoval s rakovinou!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Nebeské divadlo: Krvavé zatmenie
Nebeské divadlo: Krvavé zatmenie Mesiaca prilákalo davy pozorovateľov! POZRITE na tú nádheru
Zaujímavosti
Svokra prekročila všetky hranice:
Svokra prekročila všetky hranice: Pred svadobnou cestou POTAJOMKY prehľadala neveste kufor! Dráma kvôli plavkám
Zaujímavosti
Schody do neba: Šialená
Schody do neba: Šialená atrakcia preverí váš pud sebazáchovy
dromedar.sk
Matematický príklad, ktorý zmätie
Matematický príklad, ktorý zmätie každého: Dokážete prísť na odpoveď? Tá je prekvapivo jednoduchá
Zaujímavosti

Dobré správy

Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk

Ekonomika

Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!
Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!
Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!
Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!
Investícia, ktorá sa zaplatí sama: Zelená strecha zďaleka nie je len o estetike a ekológii
Investícia, ktorá sa zaplatí sama: Zelená strecha zďaleka nie je len o estetike a ekológii

Šport

Nagelsmann potvrdil nepríjemnú správu pre Nemecko: Dotkne sa aj odvety so Slovenskom
Nagelsmann potvrdil nepríjemnú správu pre Nemecko: Dotkne sa aj odvety so Slovenskom
MS vo futbale
FOTO Au, šťastie v nešťastí: Haaland má ozdobenú tvár, tímový autobus mu uštedril tvrdú ranu
FOTO Au, šťastie v nešťastí: Haaland má ozdobenú tvár, tímový autobus mu uštedril tvrdú ranu
Reprezentácia
Najvyššia súťaž opäť láka: Skvelé čísla Niké ligy, takéto niečo sa nestalo už 16 rokov
Najvyššia súťaž opäť láka: Skvelé čísla Niké ligy, takéto niečo sa nestalo už 16 rokov
Niké liga
Španieli rozobrali Turecko na súčiastky: Debakel, ktorý nečakal ani najväčší optimista
Španieli rozobrali Turecko na súčiastky: Debakel, ktorý nečakal ani najväčší optimista
MS vo futbale

Auto-moto

BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
Predstavujeme
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Cítite sa na jeseň v práci pod tlakom? Toto sú techniky, ktoré vám pomôžu zvládnuť stres bez toho, aby vás zlomil
Cítite sa na jeseň v práci pod tlakom? Toto sú techniky, ktoré vám pomôžu zvládnuť stres bez toho, aby vás zlomil
Motivácia a inšpirácia
Podvedomé strachy, ktoré vám bránia posunúť sa v kariére: Pozor na týchto 7 vecí!
Podvedomé strachy, ktoré vám bránia posunúť sa v kariére: Pozor na týchto 7 vecí!
Motivácia a produktivita
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Rady a tipy

Technológie

Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Správy
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Technológie
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Bezpečnosť
Autonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojisku
Autonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojisku
Armádne technológie

Bývanie

Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám

Pre kutilov

Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tiché zabijaky túžby: Veci, ktoré môžu nenápadne ničiť intimitu vo vzťahu
Partnerské vzťahy
Tiché zabijaky túžby: Veci, ktoré môžu nenápadne ničiť intimitu vo vzťahu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hlas sa nevyhol pokute
Domáce
Hlas sa nevyhol pokute za kauzu sestra: Takúto vysokú sankciu vyfasovali od štátnej komisie!
Igor Dušenka
Domáce
Náhradník v parlamente za nebohú Záborskú oznámil, ako bude hlasovať o novele ústavy
Branislav Gröhling, Martina Bajo
Domáce
SaS by sa mohla rozrásť: Hovorí sa o príchode dvoch nových členov! Ide o známe mená
Záhadná smrť v Trenčíne!
Domáce
Záhadná smrť v Trenčíne! Žena prišla do nemocnice s modrinami, o pár hodín zomrela: Vyšetruje to polícia

Ďalšie zo Zoznamu