SaS by sa mohla rozrásť: Hovorí sa o príchode dvoch nových členov! Ide o známe mená

BRATISLAVA – Strana SaS by sa mohla čoskoro rozrásť o dvoch nových členov. Ich rady by mohla rozšíriť dvojica poslancov, s ktorými spolupracujú už aj v súčasnosti, obaja sú členmi poslaneckého klubu strany.
Do strany by mohli vstúpiť dvaja noví poslanci z radov umiernených konzervatívcov. Malo by ísť o Alojza Hlinu a Martinu Bajo Holečkovú. Informujú o tom Hospodárske noviny s odvolaním sa na svoje zdroje. Strana správy nepotvrdila, príchod nových tvárí poprela.
archívne video
Obaja poslanci sú už teraz súčasťou poslaneckého klubu strany. Hlina za stranu kandidoval v predčasných parlamentných voľbách v roku 2023 na 150. mieste kandidátky a podarilo sa mu prekrúžkovať až do parlamentu. Martina Bajo Holečková bola do parlamentu zvolená za KDH, dokonca bola predsedníčkou poslaneckého klubu hnutia. Po dlhodobých nezhodách však v septembri 2024 oznámila odchod. Nejaký čas pôsobila ako nezaradená poslankyňa a v januári 2025 vstúpila do poslaneckého klubu SaS.
Bajo Holečková záujem o vstup do strany potvrdila. „Zvažujem to už nejaký čas. Ono to už nejakú chvíľu trvá, ale rozhodne plánujem podať prihlášku v nasledujúcich dňoch,“ povedala pre Hospodárske noviny. Kto iný by mohol spolu s ňou do strany vstúpiť, nekomentovala. Alojz Hlina sa k možnému vstupu do SaS nevyjadril, nepodarilo sa ho zastihnúť.