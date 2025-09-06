Policajný zásah v Michalovciach: Polonahý muž so zbraňou vydesil susedov! Kričal a pôsobil agresívne

MICHALOVCE – V jednej z ulíc na sídlisku v Michalovciach zažili obyvatelia poriadne napäté chvíle. Medzi bytovkami sa objavil polonahý muž so zbraňou v ruke, ktorý kričal a pôsobil agresívne. Ľudia sa obávali najhoršieho a okamžite volali políciu.
O incidente informuje portál noviny.sk Podľa očitých svedkov sa muž pohyboval medzi bytovkami, vykrikoval a v ruke držal dlhú zbraň. "Príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru Michalovce boli vyslaní na preverenie oznámenia, podľa ktorého malo dôjsť k vyhrážaniu. Policajti po príchode na miesto zistili, že jedna z osôb má pri sebe zbraň," potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Muž pôsobil značne agresívne a podľa svedkov sa vrátil do vchodu bytovky, kde býva so svojou družkou a tromi deťmi. Vyhrážky údajne smerovali voči bývalému partnerovi jeho priateľky. Policajti muža zadržali v byte na siedmom poschodí. Až následne vyšlo najavo, že v rukách držal airsoftovú zbraň. Voči mužovi bolo začaté trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania a výtržníctva.