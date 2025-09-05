Počet prípadov tuberkulózy na Slovensku vlani poklesol o 39 percent

BRATISLAVA - V roku 2024 bolo na Slovensku nahlásených 135 prípadov tuberkulózy (TBC), čo predstavuje medziročný pokles o 39 percent. Najviac ochorení sa objavilo u detí vo veku piatich až deviatich rokov (22 prípadov) a u detí do štyroch rokov (19). Vyplýva z aktuálnych dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Informovala vedúca komunikácie centra Alena Krčová.
Za posledných 16 rokov klesla chorobnosť na TBC na Slovensku takmer o tri štvrtiny. „Pokles oproti minulým rokom je výrazný. Z hľadiska veku je najvyššia chorobnosť u detí a u seniorov vo vekovej skupine nad 85 rokov,“ uviedla vedúca komunikácie NCZI Alena Krčová.
Najvyšší výskyt ochorenia
Najvyšší výskyt ochorenia bol zaznamenaný v Prešovskom kraji, najnižší v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Vo všetkých regiónoch prevažovali prípady u mužov. Vo väčšine prípadov išlo o pľúcnu formu (123), mimopľúcna sa vyskytla v 12 prípadoch. V roku 2024 bolo zaznamenaných sedem úmrtí priamo na TBC, jedno z nich u dieťaťa do štyroch rokov.
Tuberkulóza je infekčné ochorenie najčastejšie postihujúce pľúca. Prenáša sa vzduchom, šíri sa kašľom alebo kýchaním. Na nakazenie je potrebný dlhší blízky kontakt s chorým. U väčšiny ľudí obranné mechanizmy infekciu potlačia, ochorie približne len desať percent nakazených. Liečba je dlhodobá a vyžaduje kombináciu viacerých liekov počas šiestich až deviatich mesiacov.