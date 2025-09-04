MIMORIADNE V parlamente riešia nákazlivú chorobu! Poslanci dostali výstražnú správu

BRATISLAVA - V Národnej rade SR sa objavilo podozrenie na výskyt žltačky. Parlamentné vedenie okamžite rozoslalo poslancom aj zamestnancom výstražnú správu a zaviedlo prvé opatrenia.
Ako prvý prišiel s informáciou web pluska.sk, preveruje sa, či zdrojom nákazy nemohla byť parlamentná kuchyňa a jedáleň, kde sa denne stravujú desiatky ľudí. Stravovacie zariadenie bolo uzavreté a hygienici situáciu monitorujú.
Mimoriadna situácia narušila aj bežný chod parlamentu. Neuskutočnilo sa rokovanie Ústavnoprávneho výboru ani Výboru pre zdravotníctvo. Zrušené boli aj plánované brífingy Františka Majerského (KDH) a Ľubomíra Galka (Demokrati).
Hepatitída typu A je vysoko nákazlivá choroba. Najčastejšie sa prenáša kontaminovaným jedlom alebo nedostatočnou hygienou rúk. Medzi príznaky patria únava, horúčka, bolesti brucha a typické zožltnutie pokožky a očí.
Všetci, ktorí sa v uplynulých dňoch stravovali v parlamente, môžu byť potenciálne ohrození. Zákonodarcovia už dostali pokyny, aby dôsledne dodržiavali hygienu a pri príznakoch okamžite vyhľadali lekára.