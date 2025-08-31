Panoramatický chodník Chopok prevedie turistov ôsmimi zastaveniami

NÍZKE TATRY - Panoramatický chodník Chopok prepája dva Nízkymi Tatrami spojené regióny - Liptov a Horehronie. Tento projekt vznikol v spolupráci Oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov a Horehronie, Národného parku Nízke Tatry (NAPANT), strediska Jasná a urbárskych spoločenstiev.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
VRAŽDA v rodinnom dome na východe Slovenska: Krvavý konflikt matky a syna, ten sa polícii vzdal sám!
DRÁMA na východe Slovenska! Muža (39) pochytil amok a vytiahol VIDLY na vlastných rodičov a policajtov!
Diplomatický škandál v Jemene: Iránom podporovaní húsíovia vtrhli do pobočiek OSN, sériový únos zamestnancov!