NBS bije na poplach: Ak ste klikli na TÚTO webovú stránku, zbystrite pozornosť! Môžete prísť o veľa

BRATISLAVA – Národná banka Slovenska (NBS) bije na poplach. Dôvodom je činnosť platformy, ktorá ponúka možnosť investovať do kryptoaktív.
Ak máte dočinenia s platformou FDTE, zbystrite pozornosť. Táto platforma vám ponúka možnosť investovať do kryptoaktív prostredníctvom webovej stránky: https://fdte-gr.xyz/#/home.
Národná banka upozornila, že dostala podnety týkajúce práve spomínanej platformy, ako aj osôb propagujúcich aktivity tohto subjektu, pričom platforma FDTE a osoby, ktoré ju propagujú, majú prepojenia na platformu LWEX, na ktorú NBS už v minulosti zverejnila upozornenie.
„Žiaden subjekt s názvom FDTE nie je oprávnený poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky. Uvedené služby je oprávnený poskytovať len subjekt s povolením od NBS alebo od príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu EÚ a v období do 30. 12. 2025 aj subjekt s príslušnou viazanou živnosťou,“ zdôraznila NBS.
Ľudí upozorňuje, že využívaním služieb subjektov, ktoré nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky, sa vystavujú značnému riziku. "NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch preverili oprávnenie subjektov prostredníctvom ktorého obchod uzatvárajú na internetovej stránke NBS a dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu,“ uviedla NBS.
Predtým, ako budete investovať do kryptoaktív, majte na pamäti, že investovanie na trhu s kryptoaktívami v sebe zahŕňa rôzne riziká. Jedným z týchto rizík sú časté podvody. „NBS preto dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov, aby si v prípade záujmu o investovanie do kryptoaktív dôsledne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. S užitočnými odporúčaniami a radami, ako sa brániť voči podvodom v oblasti kryptoaktív, sa môžete oboznámiť aj na webe NBS,“ píše banka.
Zároveň odporúča ľuďom, aby v prípade, že majú podozrenie podozrenie zo spáchanie trestného činu, podali trestné oznámenie na príslušnom oddelení policajného zboru, alebo prokuratúre.