Rýchly zásah horských záchranárov: Zachránili život turistovi vo Veľkej Fatre

Horská záchranná služba (HZS) zasahovala v sobotu napoludnie na hrebeni Veľkej Fatry (Zdroj: HZS)
BANSKÁ BYSTRICA - Horská záchranná služba (HZS) zasahovala v sobotu napoludnie na hrebeni Veľkej Fatry. Ich pomoc potreboval 45-ročný cyklista, ktorý si pádom na bicykli pod Krížnou spôsobil viaceré tržné poranenia končatín a brušnej dutiny. Informovala o tom HZS na sociálnej sieti.
Do terénu vyrazil profesionálny aj dobrovoľný horský záchranár z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra - Donovaly. Po príchode na miesto pacienta ošetrili a terénnym vozidlom HZS transportovali do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
