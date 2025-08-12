Z incidentu v Báčskom Petrovci sa stalo opozično-koaličné bojisko, uviedol Blanár

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár v pondelok uviedol, že slovenská diplomacia ani Zastupiteľský úrad SR v Belehrade sa nebudú vyjadrovať k víkendovým incidentom na Slovenských národných slávnostiach v Srbsku. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Slovenská diplomacia a ani Zastupiteľský úrad SR v Belehrade nebudú komentovať a ani zasahovať do vnútropolitického diania v Srbsku, kde bola na víkendové kultúrne podujatie – Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci – vnášaná politizácia prostredníctvom zverejňovania fotografií z protivládnych protestov,“ uviedol šéf rezortu diplomacie.
Minister Blanár tvrdí, že hodnotná kultúra našich krajanov z Báčskeho Petrovca sa „dostala do polohy opozično-koaličného bojiska“, čím reagoval na vyjadrenia opozičných strán PS a SaS, podľa ktorých slovenskej vláda v prípade víkendového incidentu nekoná. „Ministerstvo a ani veľvyslanectvo SR v Belehrade podujatie neopomenuli, situáciu pozorne sledujú. Veľvyslanectvo je priebežne v kontakte s predstaviteľmi slovenských krajanských organizácií v Srbsku,“ zdôraznil Blanár.
Útok na výstavu fotografií
Na Slovenských národných slávnostiach v meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine sa v sobotu (9. 8.) odohral útok na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. Výstavu organizovala slovenská menšina. Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Počas neho boli poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.