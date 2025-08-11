PS a SaS kritizujú slovenskú vládu pre nečinnosť v prípade incidentu v Srbsku

BRATISLAVA - Opozičné PS a SaS kritizujú slovenskú vládu pre nečinnosť v prípade víkendového incidentu na Slovenských národných slávnostiach v srbskom meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine, keď došlo k útoku na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. SaS žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie.
„Popis toho, čo sa udialo v Srbsku voči príslušníkom národnostnej menšiny, má na stole minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD),“ tvrdil na pondelkovej tlačovej besede člen PS Ivan Korčok. Demonštroval, že slovenská vláda sa nepýta tej srbskej, čo sa udialo, ani nekomunikuje so slovenskou menšinou v Srbsku. Korčok zároveň avizoval, že sa v tejto veci bude snažiť spojiť so srbským veľvyslancom.
Na Slovenských národných slávnostiach v meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine sa v sobotu (9. 8.) odohral útok na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. Výstavu organizovala slovenská menšina. Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Počas neho boli poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.