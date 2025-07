Nezáujem o komunálne funkcie ohrozuje samosprávnosť: Téme sa bude venovať aj vláda, upozornil Michal Kaliňák

Michal Kaliňák (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Nezáujmom o obsadenie postov v orgánoch samospráv sa komunity obcí vzdávajú samosprávnosti. V kontexte najbližších doplňujúcich volieb na to upozornil štátny tajomník ministerstva vnútra (MV) a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. Avizoval zároveň, že sa téme bude na jeseň venovať aj pripravovaná Rada vlády SR pre verejnú správu.

Kaliňák reaguje na fakt, že v niektorých obciach sa z dôvodu absencie kandidátov neuskutočnia septembrové doplňujúce voľby. Uvádza príklady, ako je Brezovec v okrese Snina či Vyšná Myšľa v okrese Košice-okolie, kde nikto nekandiduje za starostu, ale aj Podhorany a Geraltov v okrese Prešov, kde nie je záujem o post poslanca obecného zastupiteľstva. Kaliňák to vníma ako stratu záujmu komunity na správe vlastnej obce. „Komunita, ktorá obec tvorí, sa dobrovoľne vzdáva samosprávnosti, teda vlastnej správy svojho územia. Obec tak stráca parameter politickej jednotky,“ upozornil Kaliňák.

Zdôraznil zároveň, že štát na to musí reagovať. „Aj toto bude téma, na ktorú sa počas jesene sústredíme. Najskôr na okrúhlom stole v tandeme s Parlamentným inštitútom a potom na pripravovanej Rade vlády pre verejnú správu,“ avizoval štátny tajomník MV. Vznik Rady vlády SR pre verejnú správu inicioval rezort vnútra ešte pred letnými prázdninami. Ako poradný, koordinačný, konzultačný a iniciatívny orgán vlády má rada zlepšiť komunikáciu medzi štátnou správou a územnou samosprávou. Aktuálne sa vyhodnocujú podnety, ktoré k návrhu prišli v rámci pripomienkového konania.

Doplňujúce voľby sa uskutočnia v 33 obciach

Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa v sobotu 6. septembra uskutočnia v 33 samosprávach. V 11 ďalších obciach, ktorých by sa tiež mali týkať, sa napokon konať nebudú, keďže sa do nich neprihlásil žiaden kandidát na post starostu alebo poslanca obecného zastupiteľstva. Doplňujúce voľby sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.

Doplňujúce voľby sa neuskutočnia v obci Brezovec (okres Snina). Lebo nikto nechce kandidovať za poslanca ani starostu. Doplňujúce voľby na poslancov obecných zastupiteľstiev sa neuskutočnia ani v Podhoranoch, Geraltove či Starine. Doplňujúce voľby starostu nebudú ani vo Vyšnej Myšli v okrese Košice-okolie. Lebo tam nikto nechce prevziať opraty starostovania.