Pacienti žiadajú prístup k novým liekom, rezort zdravotníctva deklaruje prípravu systémových zmien

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Vážime si diskusie, ktoré sme s rezortom viedli. Boli otvorené, ale zatiaľ nikam neviedli. A to je nebezpečné. Pacienti a pacientky s týmito diagnózami nemajú čas čakať. Potrebujeme činy, nie ďalšie výzvy na podnety,“ uviedla advokačná manažérka Platformy pomáhajúcich organizácií - nezabudnutí a zástupkyňa iniciatívy Moja liečba Simona Stískalová. Zdôraznila, že na Slovensku žije so zriedkavým ochorením vyše 300.000 ľudí. Len 16 percent z nich sa pritom podľa nej dostane k novým liekom, ktoré boli v Európskej únii schválené za posledných päť rokov.

archívne video

Kamil Šaško po rokovaní z Úradu vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Predsedníčka Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb Tatiana Foltánová pripomenula, že od októbra 2024 vstúpili do úhradového systému len štyri nové lieky. Podotkla, že rezortu boli doručené pripomienky i vysvetlené argumenty, no ten zatiaľ nepredstavil žiadne konkrétne riešenie, ktoré by ich odzrkadlilo v legislatívnej praxi.

Ide o rozsiahle systémové zmeny

Šaško na stretnutí s pacientmi deklaroval, že téma liekovej politiky je jednou z jeho priorít. Zdôraznil, že ide o rozsiahle systémové zmeny, ktorým predchádza náročná diskusia, čo si vyžaduje čas. Pripomenul, že na ministerstve v tejto súvislosti pravidelne prebiehajú rokovania s pacientmi, lekármi, odborníkmi či poslancami Národnej rady SR. „Do konca júla mi má byť predstavený balík, k čomu sa dospelo,“ povedal s tým, že následne si vypočuje aj spätnú väzbu od pacientov. Avizoval, že všetky pripravované zmeny predstaví na jeseň. „Na najbližšom dohodnutom termíne 29. júla si povieme, kde sme, čo sa udeje v auguste, čo pôjde na schôdzu v septembri,“ povedal Šaško. Na margo kritiky, že organizácie nedostali zápisnice z rokovaní, uviedol, že o tom nevedel, no zabezpečí ich.

Generálna riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky rezortu zdravotníctva Martina Vulganová zároveň priblížila, že ministerstvo všetky pripomienky „navnímava“ a v súvislosti s tým pripravuje novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov i zriadenie fondu, ktorý má hradiť aj lieky na výnimku. Ubezpečila, že záujmom ministerstva je, aby sa pacienti dostali k najnovšej liečbe.