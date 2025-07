Patrik (†24) zomrel po brutálnom náraze do stromu: Doma ho čakala snúbenica a bábätko! Emotívne ODKAZY do neba

Patrik zahynul pri náraze do stromu pri Leviciach (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj, Facebook/P.D.)

K tragédii došlo v štvrtok v skorých ranných hodinách na ceste II/564, v smere z Levíc do obce Tlmače. "Vodič vozidla Volvo S80 z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel s vozidlo mimo cesty a ľavou prednou časťou narazil do stromu," informovala nitrianska krajská polícia s tým, že vozidlo po náraze zostalo prevrátené v poli.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

"24-ročný muž, žiaľ, na mieste zraneniam spôsobeným nárazom podľahol," dodáva polícia. Prípadné požitie alkoholu alebo inej návykovej látky bude u nebohého známe až po súdnolekárskej pitve. Vodič nemal byť počas jazdy pripútaný. Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenie. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania, konštatuje na záver polícia.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Patrika doma čakala snúbenica s bábätkom

Patrika doma čakala snúbenica a ich spoločné mesačné bábätko. "Niečo strašné, teraz sa mu bábo narodilo, ešte pred pár dňami som ho videla," napísala jeho suseda a vyjadrila úprimnú sústrasť celej rodine.

Na tragédiu zareagovalo množstvo Patrikových známych. "Bol to velmi dobrý kamarát. On bol zodpovedný, on si dával pozor, kde sa dalo, bol to skvelý chalan," napísal Marcel. "Odpočívaj v pokoji, Paťko, nech ti je zem ľahká," posiela mu odkaz do neho jeho bývala šéfka z práce. "Úprimnú sústrasť celej rodinke, odpočívaj v pokoji. Budeš nám chýbať, Patrik. Bol si človek z veľkým srdcom," odkazuje Miro.

Na hrozné fotografie z miesta nehody zareagoval aj bývalý majiteľ auta, z ktorého ostal po zrážke so stromom kus šrotu. "To je strašné, ani nie pred pol rokom ho odomňa kupoval," uviedol bývalý majiteľ Volva.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)