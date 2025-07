Desivý prípad z Bratislavy: Mladú ženu mali omámiť a znásilniť viacerí muži! Z jej slov mrazí

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR)

BRATISLAVA - Mali ju omámiť, vpichnúť jej niečo do žily, vysypať pod jazyk a následne znásilniť. Zo slov 21-ročnej ženy doslova mrazí. Údajne sa násilný čin, ktorý porozprávala aj policajtom, mal stať v Bratislave - konkrétne v Petržalských lesoch.

Celé sa to malo stať ešte minulý týždeň, v noci pondelka 30. júna na utorok 1. júla v petržalskom lese. Podľa slov mladej ženy ju mali napadnúť, omámiť a znásilniť traja muži. Podľa jej slov jej do priamo do žily na ruke pichli neznámu látku, pod jazyk jej zas mali vložiť rozdrvenú tabletku. Následne ju zneužili a ešte aj okradli. Zmizli jej osobné veci v hodnote niekoľko stoviek eur. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Mladá žena bola v predmetnej veci aj na polícii, nie však v Bratislave, ale v Trnavskom kraji. O svojom zážitku im porozprávala dva dni po čine. Vzhľadom na to, že ide o prípad z hlavného mesta, ho policajti celý odovzdali kolegom v Bratislave. Tí sa k celej veci majú vyjadriť začiatkom týždňa.