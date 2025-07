Útok nožom v Žiline: Páchateľ bodol do brucha 50-ročného muža! Polícia zverejnila video zo zásahu

(Zdroj: Reprofoto - FB / Polícia SR - Žilinký kraj)

Celé sa to udialo v utorok 1. júla na Zvolenskej ulici v Žiline. 50-ročný muž išiel okolo 24-ročného muža, ktorého mal upozorniť, aby bol tichšie. Ten k nemu pristúpil, začal sa vulgárne vyjadrovať na jeho osobu a následne na neho zaútočil. Konkrétne vytiahol nôž a bodol ho do ľavej časti brucha. Po útoku obaja muži padli na zem, pričom 50-ročný muž utrpel hlbokú ranu. So zraneniami bol okamžite prevezený do nemocnice. Informovali o tom žilinskí policajti, pričom zverejnili aj video zo zásahu.

Útok nožom v Žiline: Muža bodol do brucha! Polícia zverejnila video zo zásahu (Zdroj: FB / Polícia SR - Žilinský kraj)

"Podozrivá osoba spolu s ďalšou prítomnou osobou z miesta ušla. Po prijatí oznámenia na linku tiesňového volania boli do pátrania po dvoch mužoch okamžite nasadené všetky dostupné sily a prostriedky. Policajti pri pátraní využili špeciálnu techniku - drony s termovíziou. V súčinnosti s Policajným pohotovostným útvarom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline sa podarilo v priebehu niekoľkých hodín osoby zadržať. V súčasnosti 24-ročný muž z okresu Brezno, už čelí obvineniu zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu," informovali. Ako uviedli, ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.