Hnutie Slovensko označilo cyrilo-metodské oslavy na Devíne za stranícku šou

Gábor Grendel (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Grendel pripomenul, že výdavky na oslavy sú „premrštené“ v čase, keď sa od ľudí očakáva šetrenie. „Ministerstvo obrany týmto v podstate organizuje stranícku predvolebnú kampaň za štátne peniaze,“ skonštatoval a pripomenul, že oslavy budú stáť až 750.000 eur, pričom vlani podujatie stálo 450.000 eur a organizovalo ho ministerstvo kultúry namiesto ministerstva obrany. Hnutie upozornilo, že hrad Devín je od 1. do 7. júla uzavretý z dôvodu prenájmu ministerstvom obrany. V sobotu má byť sprístupnená len dolná časť hradu, horná ostane verejnosti uzavretá. „Tam sa bude konať papalášska žúrka za trištvrte milióna eur,“ skonštatoval Mikulec.

Oproti minulému roku sú tento rok oslavy celodenné

V rámci programu je v sobotu od 11.00 h pripravená prezentácia histórie, ukážky remeselníckej výroby i prípravy stredovekých jedál, návštevníci budú môcť tiež spoznať pisársku dielňu hlaholiky. Večer od 21.00 h sa uskutoční slávnostný program s priamym prenosom na STVR. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) argumentoval, že oproti minulému roku sú tento rok oslavy celodenné. Časť rozpočtu ide podľa neho pre mesto Bratislava, ďalej pre Slovenskú televíziu aj iné ministerstvá. Nájom priestoru na Devíne je podľa neho 70.000 eur. Samotný večerný program bude podľa neho stáť 230.000 až 240.000 eur.

Kritike sa nevyhol ani minister školstva

Hnutie Slovensko kritizuje aj ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD). Tvrdí, že chce svojimi krokmi zlikvidovať cirkevné školstvo. Poslanec hnutia Marek Krajčí na tlačovej konferencii pripomenul, že ak by sa katolícke či evanjelické školy stali tzv. verejným poskytovateľom výchovy, neprídu o peniaze, no mohli by prijímať žiakov len z prideleného obvodu. Ak by prijímali žiakov zo širšieho okruhu, prišli by o 20 percent z tzv. normatívneho príspevku. To by mohlo podľa Krajčího znamenať, že tieto školy by museli pýtať vysoké poplatky od rodičov, aby vôbec škola prežila. Vyzval ministra, aby plánované kroky dôkladne prehodnotil a nastavil ich tak, aby nezničil to, čo už dobre funguje. Podľa poslanca je prirodzené, že cirkevné školy majú široký záber pri prijímaní žiakov a poskytujú napríklad vzdelávanie aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podľa návrhu novej legislatívy sa má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent. Zmeny týkajúce sa normatívneho príspevku by mohli nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2027.