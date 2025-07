MEGAPODVOD? Opakovane pred ňou varovala NBS, no nedali si povedať! 30-tisíc Slovákov zrejme prišlo o peniaze

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, TASR - Dano Veselský)

Národná banka Slovenska (NBS) zverejnila upozornenie na činnosť platformy LWEX ešte vo februári 2025. Urobila tak po tom, čo dostala viacero podnetov týkajúcich sa LWEX Exchange alebo osôb propagujúcich aktivity tohto subjektu. LWEX vystupoval ako kryptoburza ponúkajúca vysoké výnosy vďaka automatizovaným nástrojom a cielil na investorov v Európe aj Ázii, sľuboval rýchly rast a štedré provízie pre partnerov.

(Zdroj: Getty Images)

"Žiaden subjekt s názvom LWEX alebo LWEX Exchange nie je oprávnený poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky. Uvedené služby je oprávnený poskytovať len subjekt s povolením od NBS alebo od príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu EÚ a v období do 30. 12. 2025 aj subjekt s príslušnou viazanou živnosťou," varovala NBS.

O peniaze prišli tisíce Slovákov

30-tisíc Slovákov prišlo o peniaze v podvode LWEX, uviedol Investor Milan Dubec. Ten už predtým viackrát upozorňoval, že ide o ponzischému, ktorá čoskoro padne. Uznáva, že sú ľudia, ktorí na tom zarobili. "Sú to tí, ktorí túto štruktúru propagovali, priťahovali do nej nových členov, tvrdili im, že je to veľmi bezpečné, lebo veď oni si už odtiaľ svoje peniaze vytiahli. Otázkou však je, prečo tak rýchlo odtiaľ vyťahovali tie peniaze, keď to bolo také bezpečné," pýta sa s tým, či vedeli o tom, že to padne. Stránke LWEX už nefunguje ani webová stránka.

Asi najzávažnejšie signály o tom, že LWEX padol, pochádzajú od samotných používateľov. V posledných týždňoch čoraz viac používateľov LWEX hlásilo, že si nemôžu vybrať svoje prostriedky, informoval Investor Warnings. Opísal, že títo používatelia dostávajú vágne vysvetlenia týkajúce sa "prebiehajúcich auditov" alebo technických oneskorení. Už v tomto prípade zdôraznil, že vzorec je až príliš známy: ide o klasickú taktiku, ktorú používajú podvodné platformy predtým, ako úplne zmiznú.

NBS zaradila LVEX do registra nevyhovujúcich subjektov

Vzhľadom na to, že predmetná platforma naďalej bez príslušného oprávnenia poskytovala služby kryptoaktív v SR, zaradila NBS koncom júna túto platformu v súlade s nariadením MiCA do registra nevyhovujúcich subjektov poskytujúcich služby kryptoaktív, ktorý vedie Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA). Do tohto ESMA registra sa zapisujú subjekty, ktoré poskytujú služby kryptoaktív bez príslušného oprávnenia.

Národná banka Slovenska. (Zdroj: Ján Zemiar/Topky.sk)

"NBS spotrebiteľom neodporúča využívať služby subjektu, na ktorý zverejnila NBS alebo iný príslušný zahraničný orgán dohľadu upozornenie a rovnako neodporúča využívať služby subjektu, ktorý sa nachádza v ESMA registri nevyhovujúcich subjektov poskytujúcich služby kryptoaktív," upozorňuje.

Pri subjektoch, ktoré nedodržiavajú príslušné právne predpisy, sa klient vystavuje mnohým rizikám. Jedným z rizík je aj možnosť stať sa obeťou podvodu. S užitočnými odporúčaniami a radami, ako sa brániť voči podvodom v oblasti kryptoaktív, sa môžete oboznámiť aj na webe NBS.