Strany po voľbách hromadili bohatstvá: Kto z nich má NAJVIAC? Na chvoste je jeden z najstarších subjektov!

Analýza ukázala, kto si nazhromaždil najväčší majetok. (Zdroj: TASR/Dano Veselský, gettyimages.com, Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Politické boje sa vedia viesť aj na základe sily majetku, ktorý možno investovať do kampaní či antikampaní. Jednotlivé subjekty súperia o hlasy občanov už dlhé roky a niektoré sú bohatšie, ako tie ostatné. Aj keď by ste si mysleli, že na základe počtu vlád bude najbohatším práve Smer-SSD, je tu veľký zvrat. V pomere počtu členov a výsledného majetku totiž ďaleko pred ním vedie iný subjekt. Sú aj také, ktoré ohľadom financií vážne ekonomicky strádajú.

archívne video

SaS prináša nové informácie o minutí 750- tisíc eur na papalášske oslavy na Devíne (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Analýzu majetku jednotlivých strán priniesol Denník N. Jedným zo zdrojov, na základe ktorých je vôbec možné takéto analýzy vykonávať, je výročná správa. Denník pripomenul, že v priebehu 30-ročnej histórie Slovenska sa tieto správy postupne obsahovo rozvíjali. Od roku 2015 ich spracováva Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Výročné správy zatiaľ ešte nepodali Progresívne Slovensko, Hlas a hnutie Slovensko, no napriek tomu sú tu predbežné odhady a výpočty, ako sú na tom tieto strany z ekonomického hľadiska.

Denník pracuje so skupinami: najbohatšie, prostredné a "chudobné".

Tí najbohatší ...

Mnohých iste prekvapí, že najbohatšími stranami sú Smer-SSD a hnutie Slovensko Igora Matoviča. Pri Smere je vysvetlenie jednoduché - vyše 25-ročné pôsobenie na scéne a bol tiež súčasťou štyroch vlád. Prílev štátnych príspevkov strane zabezpečil viac ako dostatočné politické prežitie na scéne. Tento majetok sa ešte zvýšil po voľbách 2012, kde strana brala viac ako 44% voličských hlasov. Vtedy prekročili 10 miliónov eur.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel )

Bol to v sak Igor Matovič, ktorý po rokoch vlád Smeru vystriedal pri kormidle Roberta Fica a po voľbách v roku 2020 sa ekonomicky nabalilo aj jeho hnutie OĽaNO, dnes Slovensko. Mohlo za to viac ako 25-percentné víťazstvo v tamojších voľbách. Matovič je však šetrný a podpísalo sa to aj na financiách strany a "vďaka tomu" dnes vedie v rámci pomeru počtu členov (62, pozn.red.) a samotného majetku ďaleko najbohatšie politické zoskupenie na Slovensku.

... a tí chudobní

Už menej majetku si môže zapísať parlamentné Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré je, podobne ako hnutie Slovensko, v opozícii. Nachádzajú sa totiž presne na opačnom konci rebríčka a dlhé roky im parlament uchádza a žili prakticky len z príspevkov, ktoré dostávali pri dosiahnutí vyššieho ako 3-percentného výsledku.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Majetok KDH je podľa Denníka N hlboko pod hranicou jedného milióna eur.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Parlamentné voľby 2023 však priniesli peniaze aj do kás strán ako Progresívne Slovensko a Hlas-SD, ktoré tak plénum ochutnali po prvý raz. Tieto strany, napriek tomu, že pred voľbami vykazovali len minimálny majetok, po nich už majetky vyskočili na viac ako 4 milióny eur. Aj tu je najväčším zdrojom štátny príspevok.

Analýzu denník zakončil ešte problematikou počtu členov a pripomenul, že napríklad Smer predbehol KDH v tejto disciplíne už pred 20 rokmi a dodnes zostáva strana Roberta Fica poprednou. Základňa členov sa však zo "zlatých čias" 2006 až 2017 zmenšila a už viac neprekračuje 15-tisíc osôb. Zmenšuje sa aj členská základňa KDH, za posledných 20 rokov prišli o približne 12-tisíc členov. Ide o dve tretiny členov strany.