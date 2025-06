Sezóna motoriek je tu! Bratislavská polícia apeluje na bezpečnosť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Bratislavská krajská polícia apeluje v súvislosti so začiatkom motorkárskej sezóny na bezpečnosť. Zdôrazňuje potrebu opatrnej jazdy. Vodiči by podľa nej mali byť okrem iného ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky a dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. Uviedla to na sociálnej sieti.