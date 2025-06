Hrubá stavba nemocnice vo Vajnoroch bude do volieb: Peniaze sú takmer isté, uviedol minister

Kamil Šaško po rokovaní z Úradu vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Hrubá stavba novej národnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch bude stáť do parlamentných volieb v roku 2027. Deklaruje to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Financie na jej výstavbu sú podľa neho viac-menej vykryté. Po stredajšom rokovaní vlády minister vysvetlil, že 200 miliónov eur má byť prefinancovaných z projektu prešovskej nemocnice.

„Rozšírili sme subjekt poberateľov v rámci plánu obnovy o prešovskú nemocnicu. Je to čisto o termínoch a zdroje, ktoré sú alokované v rámci prešovskej nemocnice, ktoré boli tak či tak alokované, budú následne presunuté na začatie výstavby nemocnice vo Vajnoroch,“ priblížil Šaško. Stavať sa má začať v septembri. „Bager začne kopať symbolicky v septembri. Prvých rámcovo zhruba 200 miliónov eur je vykrytých. Ďalší veľmi podobný balík je v rámci programu duálneho využitia. To znamená, že pokiaľ ide o hrubú stavbu, a teda o to, čo deklarujeme, že ešte do volieb v roku 2027 chceme, aby hrubá stavba stála, máme to už v tomto momente viac-menej vykryté,“ dodal. Ďalších 200 až 250 miliónov eur má ísť podľa ministra z balíka duálneho využitia výdavkov na obranu.

Ministerstvo obrany prevezme výkopy

Úvodné výkopové práce a podzemné časti, ktoré súvisia s bezpečnostnou zložkou, budú podľa Šaška čisto v gescii ministerstva obrany. Ide o tzv. režimový proces, na detaily sa treba podľa neho pýtať rezortu obrany. Deklaruje, že všetky verejné časti, čiže nadzemná časť, budú prebiehať v riadnych výberových procesoch a transparentne. Minimálne polovica zdrojov na výstavbu nemocnice má byť podľa Šaška vykrytá z iných zdrojov ako z rezortu zdravotníctva. „Keby sa to malo vykrývať iba zo zdrojov zdravotníctva, tak tu zase vajatáme niekoľko rokov a nedeje sa nič,“ dodal. Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má vyrásť vo Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany.

V súvislosti s navyšovaním výdavkov na obranu Šaško zdôraznil, že treba hľadať spôsoby, aby čo najviac zdrojov mohlo ísť do projektov tohto duálneho využitia.