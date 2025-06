Študenti z Piešťan sa vyhli stereotypu: Pozerajte na toto TABLO, reakcie sa spustili prakticky okamžite!

Študenti poňali svoje tablo kreatívne. (Zdroj: TASR/Pavol Ďurčo, Facebook/Z.M.)

Napriek tomu, že študenti sa rozhodli toto tablo vystaviť len v známej lokalite v meste Piešťany, o jeho podobe už vedia takmer všetci na sociálnych sieťach. Jednotliví študenti totiž za asistencie ich triednej učiteľky napodobnili slávnu scénu z umeleckej maľby Posledná večera od ikonického maliara Leonarda da Vinciho.

Maturitné tablo z Piešťan Posted by Zdeněk Michalov on Sunday, June 22, 2025

Výsledok, ktorý študenti s tablom dosiahli, spôsobil to, že sa viacerí pri danom mieste v Piešťanoch pristavovali a zamýšľali.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Na sociálnych sieťach to už bolo, ako obvykle, búrlivejšie a reakčné tábory sa rozdelili do dvoch skupín. "Vôbec to nie je pekné ani vhodné!"; "Myslím že to je nevhodné,"; "Nevhodné...ani nevedia že nevedia ... a človeka slovom nepresvedčíš, ale raz, neskôr pochopia," napísali nespokojní obyvatelia.

Našla sa však drvivá väčšina podporných komentárov. "Super nápad.....vôbec neuráža. Paráda,"; "Posledná večera je historicky uznávaná udalosť (to neznamená, že sa naozaj udiala) Žiaci na fotke ju stvárňujú. Máte pocit, že na tej fotografii sa niekto tvári hanlivo? Robí grimasy? Každý súdny človek musí uznať, že je úžasné, že sa puberťáci na niečom zhodli a dali si záležať na stvárnení. Za mňa topka. A ešte je v tom aj symbolika. Je to ich posledný ročník spolu, posledné stretnutie....potom sa rozletia do sveta...," znelo v komentároch.