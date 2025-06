Slovákov čaká ďalšie zdražovanie: Známy operátor od júla dvíha ceny! Priplatíte si za televíziu aj internet

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Mnohí Slováci si opäť siahnu hlbšie do vrecka. Spoločnosť UPC od 1. júla dvíha ceny svojich televíznych a internetových služieb. Firma to odôvodňuje zvýšenými nákladmi na prevádzku, ako aj infláciou a vyššími poplatkami odvádzanými vysielateľom.

UPC uvádza, že zvýšenie cien je potrebné na pokrytie rastúcich výdavkov spojených s poskytovaním ich služieb. Informuje o tom portál mediaklik.sk.

Úprava cien sa dotkne predovšetkým predplatiteľov televíznych a internetových služieb. Väčšina klientov môže očakávať nárast mesačných poplatkov o 1 až 1,5 eura. Ostatné poplatky, vrátane nákladov na pevnú linku a doplnkových televíznych balíčkov, sa meniť nemajú. Rovnako zostanú rovnaké aj ceny za prenájom zariadení potrebných na poskytovanie služieb UPC.

Spoločnosť zároveň chce, aby boli dopady zdražovania na zákazníkov čo najmenšie a to tým, že všetky existujúce zľavy pre zákazníkov zostanú nezmenené, v súlade s podmienkami ich súčasných kampaní. Chcú si tak udržať spokojnosť a vernosť svojich klientov aj napriek nevyhnutnej úprave cien.

Podľa platnej legislatívy môže každý zákazník, ktorý bude nespokojný so zvýšením cien, zmluvu vypovedať a to bez penalizácie. Ak sa rozhodne tak urobiť, musí UPC o svojom úmysle informovať najneskôr do mesiaca od oznámenia zmeny. Urobiť tak môže poštou ho doručiť osobne, pričom oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť vlastnoručne podpísané.