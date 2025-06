Veľká revolúcia v online nakupovaní: Pripravte sa na úplne nové pravidlá aj prísne tresty pre predajcov

(Zdroj: Getty Images)

Zákon nadväzuje na európsku smernicu European Accessibility Act. Jej zámerom je zjednodušiť prístupnosť online služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a zabezpečiť, aby boli online obsah a služby dostupné pre čo najširší okruh ľudí. Upozornil na to denník Pravda.

Po novom musia byť weby obchodov upravené tak, aby použiteľné pre čítačky obrazovky či aby obsahovali možnosť zväčšovať text. Zrakovo znevýhodnený človek tak vie získať napríklad informácie o výrobku alebo obchodných podmienkach vrátane informácií o doprave či možnostiach platby.

(Zdroj: Getty Images)

Pohyb po stránke zasa musí byť upravený tak, aby sa mohol realizovať iba pomocou klávesnice. Písmo by malo byť zasa dobre viditeľné a nemalo by sa stávať, že bude stránka obsahovať čierne písmo na tmavom pozadí či biele písmo na svetlom pozadí. „Z tejto zmeny budú ťažiť aj seniori, ktorí majú problém so zrakom a budú si vedieť jednoduchšie zväčšiť písmo. Podobne to platí pre ľudí, ktorí sa napríklad zrania a nie sú schopní používať myš,“ povedala pre denník Mária Auxtová, Country Lead Shoptet pre Slovensko, ktorý zabezpečuje chod viac ako 7 600 online obchodov.

Na dodržiavanie zákona bude dohliadať Slovenská obchodná inšpekcia a predajcovi hrozí v prípade jeho nedodržania pokuta od 200 eur až do 30 000 eur.

Zákon počíta aj s niekoľkými výnimkami. Nevzťahuje sa na mikropodniky s obratom nižším ako dva milióny eur ročne, ktoré zároveň zamestnávajú menej ako 10 ľudí. Netýka sa ani obchodov, ktoré fungujú v režime B2B, teda ak ide o e-shop zameraný výhradne na firemných zákazníkov.