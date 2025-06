Čelná zrážka si vyžiadala dve zranené osoby: Zasahovať musel aj vrtuľník! Autá ostali na šrot

Čelná zrážka v Žiari nad Hronom si vyžiadala dve zranené osoby (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

K dopravnej nehode došlo vo štvrtok večer na ceste III/2483. „Podľa predbežných zistení 34-ročný vodič prešiel pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom,“ priblížila polícia.

Pri čelnej zrážke sa zranili dve osoby, obaja vodiči boli prevezení do nemocnice. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. „Leteckí záchranári si do svojej starostlivosti prevzali 34-ročného muža s ťažkými zraneniami, ktorého museli hasiči vyslobodiť zo zakliesneného vozidla. Po primárnom ošetrení bol pacient pri vedomí, so závažnými poraneniami viacerých častí tela letecky prevezený do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, kde si ho prevzali lekári traumatímu,“ uviedla na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air -Transport Europe.

Predbežná škoda, ktorá pri nehode vznikla, bola vyčíslená na 12-tisíc eur. Na zistenie prípadného požitia alkoholu či iných návykových látok u vodičov bol nariadený odber krvi. Dopravná nehoda je naďalej v štádiu objasňovania.