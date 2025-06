Dve veľké banky ohlásili odstávku služieb: Žiadna platba kartou ani internet banking! Na TOTO sa pripravte

(Zdroj: Getty Images)

ČSOB uviedla, že v sobotu 14. júna v čase od 00.01 hod do 11.30 hod dôjde pre plánovanú prevádzkovú odstávku k celkovému obmedzeniu služieb Moja ČSOB, ČSOB SmartBanking a ČSOB API (PSD2). „Odstávka je nevyhnutná pre ďalšie skvalitňovanie služieb a za prípadné komplikácie spôsobené technickou odstávkou sa vopred ospravedlňujeme,“ uviedla banka.

MBank zasa vysvetľuje, že inovácie si žiadajú aktualizácie a tie si zase žiadajú reštart. „Chceme všetkým našim klientom poskytovať vždy tie najlepšie možné služby, a tak jeden takýto upgrade plánujeme urobiť 15. 6. 2025 od 2:30 do 11:00 aj my. Pretože ale pôjde o väčší zásah do našich bankových systémov, nebudú počas neho fungovať niektoré naše kľúčové služby,“ uviedli. Pôjde hlavne o platbu kartou na internete.

Počas odstávky nebude k dispozícii tiež internet banking, mobilná apka, SEPA platby prijímanie SEPA okamžitých platieb, systém žiadostí o produkty, SMS a mLinka.

„Vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené problémy. Vieme, že v bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť. Okamžitý prístup k peniazom na vašom bežnom účte kedykoľvek a kdekoľvek by mal byť samozrejmosťou. Budeme sa snažiť všetky systémy znovu spustiť čo najrýchlejšie,“ dodali.

Je tiež možné, že po skončení odstávky bude potrebné aktualizovať stránku vášho internet bankingu. Urobíte tak kombináciou klávesov Ctrl+F5.