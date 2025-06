Transakčná daň stojí ambulancie mesačne stovky eur, nevylučujú rast poplatkov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Transakčná daň stojí ambulancie mesačne stovky eur navyše. Zástupcovia ambulantnej sféry varujú, že ak nedôjde k zrušeniu transakčnej dane v tomto sektore, bude musieť dodatočné náklady ambulancií doplácať pacient. Upozornili tiež, že naprieč Slovenskom rastie počet nezmluvných ambulancií. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré pre TASR poskytli zástupcovia Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR.

„Transakčná daň sa v najväčšej miere prejavila na ambulanciách, ktoré spotrebúvajú veľké množstvo zdravotníckeho materiálu alebo podávajú pacientom priamo na ambulancii tzv. áčkové lieky. Tieto musí lekár objednať a zaplatiť, no zdravotná poisťovňa mu preplatí len hodnotu lieku bez dodatkovej transakčnej dane, ktorá v tomto prípade zostáva v plnej výške na pleciach poskytovateľa. Keďže často ide o naozaj drahé lieky podávané napríklad aj onkologickým pacientom alebo pacientom na biologickej liečbe, je súčasný režim pre ambulancie neudržateľný a ak nedôjde k náprave zo strany štátu, v konečnom dôsledku tieto náklady bude musieť zaplatiť pacient,“ upozornila výkonná riaditeľka ZAP Naďa Trenčanská Bedušová.

Ako je to pri nákupe liekov?

ASL SR priblížila, že vplyv zavedenia dane je na ambulanciu všeobecného lekára okolo 300 eur mesačne. Rovnako potvrdila, že oveľa väčšiu záťaž predstavuje transakčná daň pre odbornosti, ktoré zabezpečujú a aplikujú pacientom tzv. áčkové lieky alebo používajú špeciálny zdravotnícky materiál. „Až absurdný je napríklad dosah na onkologické ambulancie, ktoré ambulantne aplikujú liečbu. Pre tieto ambulancie transakčná daň za nákup tzv. ‚A‘ liekov za mesiac v objeme 100.000 - 150.000 eur znamená naozaj veľkú záťaž, pretože nákup nemôže byť realizovaný od jedného dodávateľa/lekárne,“ vysvetlila asociácia. Upozornila, že pri nákupe liekov či špecializovaného materiálu je tá istá položka zdanená trikrát. „Výrobca - distribútor, distribútor - lekáreň, lekáreň - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,“ ozrejmila ASL.

ZAP ani ASL SR nevedeli odhadnúť konkrétny vplyv zavedenia transakčnej dane na poplatky v ambulanciách. Podľa asociácie je však jednoznačné, že ambulancie sú poplatkami nútené kompenzovať nepomer medzi rastúcimi nákladmi a nedostatočnými príjmami. „My takýmito číslami nedisponujeme, no z vyššie uvedeného vyplýva, že ak čoskoro nedôjde k nami požadovanej úprave a ambulantný sektor nebude vyňatý spod transakčnej dane, bude musieť tieto dodatočné náklady zaplatiť pacient, a keďže ambulancia môže vyberať úhrady od pacientov za to, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia, bude to úplne legitímne,“ podotkla Trenčanská Bedušová.

ZAP tvrdí, že rokovania s rezortom aktuálne stoja na mŕtvom bode

ASL SR podľa svojich slov komunikuje o otázke transakčnej dane a potrebe jej zrušenia najmä s Ministerstvom zdravotníctva SR. ZAP tvrdí, že rokovania s rezortom aktuálne stoja na mŕtvom bode. Zavedenie transakčnej dane okrem ambulancií kritizovali aj zástupcovia nemocníc, ktorí rovnako žiadali jej zrušenie. Hovoria o diskriminácii, keďže väčšina štátnych zariadení je od nej oslobodená. Organizácie združené v zdravotníckej sekcii Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR v tejto súvislosti podali aj podnet na Európsku komisiu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ešte v apríli avizoval, že on aj strana Hlas-SD sú pripravení na koaličnú diskusiu k téme.