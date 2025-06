Progresívne Slovensko rušenie sviatkov neodmieta: Najskôr však štát musí začať šetriť sám na sebe

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) si vie predstaviť v balíku viacerých konsolidačných opatrení aj rušenie niektorých štátnych sviatkov, no mali by to byť podľa nich opatrenia až na poslednom mieste. V prvom rade treba hľadať úspory v neefektívnej štátnej správe, uviedol v pondelok na tlačovej konferencii predseda PS Michal Šimečka.

Možnosť zrušenia štátnych sviatkov, ktorú navrhli v minulom týždni zamestnávatelia, pripustil v nedeľu (1. 6.) ako náhradu za stratu príjmov štátneho rozpočtu po prípadnej zmene transakčnej dane aj premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Za Progresívne Slovensko hovorím, že my nevylučujeme, že v nejakom teoretickom mixe opatrení by mohli byť zahrnuté aj štátne sviatky alebo štátny sviatok, ale to má byť tá posledná vec, na ktorú sa pozeráme, lebo to zabolí ľudí, zamestnancov,“ povedal Šimečka. Vláda by podľa neho mala v prvom rade šetriť najmä na vlastných výdavkoch, na konzultačných službách, na nákupoch lietadiel či zavedením adresnej energopomoci.

„Potom sa môžeme obrátiť na občanov, že pozrite sa, treba si utiahnuť opasky aj v širšom zmysle, možno bude treba zvýšiť niečo na príjmovej strane alebo zrušiť nejaký štátny sviatok, ale to má byť tá posledná vec,“ dodal Šimečka.