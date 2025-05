Analytici poukázali na dôležitú vec: TAKTO vyzerajú príjmy z rozpočtu Európskej únie, Slovensko je na nich závislé!

(Zdroj: Getty Images)

Podľa analytikov Dáta bez pátosu nie je čas na hysterické výkriky, ale na fakty. A tie hovoria jasne. Slovensko je na členstve v Európskej únie závislé. „Po pripočítaní roku 2024 sme sa 20 rokov od EÚ dostali spolu 42 miliárd eur a do rozpočtu EÚ prispeli 17 miliardami eur,“ uviedli v príspevku analytici a dodali, že pozitívna bilancia tak dosahuje 25 miliárd eur. Ak by mala byť ale zohľadnená aj inflácia, čistý zisk pre krajinu by sa pohyboval až na úrovni 30 až 35 miliárd eur.

„prichádza čas, keď musíme z Európskej únie odísť“. Andrej Danko pripustil vystúpenie z Európskej únie, označil ju za... Posted by Dáta bez pátosu on Wednesday, May 28, 2025

Z týchto peňazí Slovensko stavia diaľnice, obchvaty, stanice, škôlky, čističky, domovy pre seniorov, športoviská či vysádza lesy. Peniaze by však chýbali aj miestnym úradom, budovám súdov, katastrom, či kultúrnym domom. Rovnako by mohol stúpnuť aj deficit rozpočtu. „Pri deficite 8-9% HDP a bez tých 30 miliárd eur by nám požičiavali nie za 3%, ale za 4 až 5% ročne,“ informovali Dáta bez pátosu. S vystúpením z NATO by sa dokonca deficit mohol pohybovať až na úrovni 10% z HDP a Slovensko by tak mohlo nasledovať cestu Grécka.

Rovnako poukázali na fakt, že bez eura by zrejme oslabila aj slovenská koruna a ekonomika by sa otriasala v základoch. „Všetky trendové krivky sa pre Slovensko vyvíjajú neblaho. Neklesá korupcia, nerastie produktivita, viera v pozitívnu zmenu, odchádza talent, vládne lúza a nevedomosť, ceny rastú a dane sa nevyberajú, investície klesajú, mosty padajú a rušne horia,“ dodali.