Výročie atentátu vo veľkom štýle: V Handlovej sa spievalo aj skandovalo! Fico vtipkoval o sestričkách aj zdraví

BRATISLAVA/HANDLOVÁ – Pred rokom bojoval o život, teraz rozprával vtipy o pekných sestričkách a spieval. Premiér Robert Fico sa po roku od atentátu vrátil do Handlovej. Okrem výjazdového rokovania vlády sa tam vo štvrtok podvečer konalo podujatie Smeru-SSD s názvom „Stačilo nenávisti“. To sa nieslo vo veľkom štýle - okrem vážnych tém v súvislosti s atentátom nechýbali ani vtipy, spev či darčeky.

Na míting v Handlovej, ktorý sa konal večer na výročie atentátu, prišlo do miestnej športovej haly viac ako tisíc ľudí. Strana zorganizovala autobusové zájazdy na podujatie z rôznych častí krajiny. O to, vypočuť si premiéra, bol očividne záujem. Sála sa zaplnila do posledného miesta. Na akciu prišli hlavne starší ľudia. Tí neodišlo naprázdno – na každého čakala taška s drobným darčekom. Návštevníci museli pred vstupom do športovej haly absolvovať kontrolu a prejsť cez bezpečnostný rám.

Potom sa už však rozbehla samotná akcia. Moderátorskej úlohy sa zhostil Ficov blízky spolupracovník a minister obrany Robert Kaliňák. Ten si zaspomínal na minuloročný 15. máj a na svoje prvé pocity po streľbe na premiéra. „Nebol som schopný rozmýšľať, uvažovať, len som sa čo najrýchlejšie snažil dostať k Robertovi Ficovi. Teraz sme na mieste, ktoré je vzdušnou čiarou asi tristo metrov od miesta, kde sa to stalo,“ prihovoril sa davu. „Verím, že dnes spoločne povieme NIE nenávisti a odmietneme to, čo sa stalo. Možno síce odpustíme, ale nezabudneme, no chceme mať lepšie Slovensko - bez nenávisti,“ odkázal. Celý rok sa vraj usilovali, aby sa z tejto tragickej udalosti poučili.

Robert Kaliňák tiež počas večera povedal, že politickí oponenti a médiá hľadajú možnosti ďalších útokov, ktorými sa snažia poraziť Fica a Smer-SD. "Naša opozícia a médiá sa nesnažia o lepšie Slovensko. Všetko sa zjednodušilo do krížovej výpravy proti Robertovi Ficovi. Je to džihád," doplnil.

Organizátori následne na plátne premietali už skôr publikovanú nahrávku a fotografie, ktoré zachytili streľbu na Fica. Z plátna sa davu prihovorila aj primátorka Handlovej Silvia Grúberová. „Žiaľ, Handlová sa zapíše do histórie tým, že tu bol spáchaný atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky. Táto šialená udalosť takmer zabila človeka a rozhodne ovplyvnila atmosféru v celej našej spoločnosti,“ povedala. Vyslovila tiež myšlienku, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby naša vzájomná komunikácia bola vecná, slušná a bez prehnaných emócií.

Organizátori zúčastnením následne premietali aj zábery z protivládnych demonštrácií s pokrikmi proti Ficovi. Reakcia publika bola takmer okamžitá. „Hanba“ a „fuj“, skandovali ľudia.

Vtipy o sestričkách aj spev

Najväčšieho potlesku prítomných sa však podľa očakávania dostalo samotnému predsedovi Smeru-SSD. „Nech žije Fico“, skandovalo publikum, keď predseda vlády vyšiel na pódium. "Všetci máme radi Handlovú. Handlová nemôže za to, že produkt nenávisti médií a opozície sem prišiel a urobil, čo urobil," povedal v úvode Fico. Ten mal počas večera zjavne dobrú náladu. Pred ľuďmi okrem iného tiež zažartoval ohľadom zdravotných problémov, ktoré mu po atentáte zostali. „Stojím tu pred vami v plnej sile. Sem-tam mám nejakú hnačku. No a čo? Ale ja ju nemám zo strachu, preto vám chcem povedať, že som plne pripravený, lebo mám viac energie, ako predtým,“ odkázal. S humorom zaspomínal aj na svoj pobyt v nemocnici a sestričky. „V nemocnici to bolo strašné. Ale sestričky boli vynikajúce, dve boli pekné. No nemal som moc sily ich v tom okamihu baliť,“ povedal so smiechom Fico, za čo si znova vyslúžil pobavenú reakciu publika. Hovoril však aj na vážnejšie témy. Vyjadril okrem iného presvedčenie, že Smer-SSD, ktorý vyhral päť parlamentných volieb, skončí na prvom mieste aj v tých nasledujúcich.

Počas večera zaznela aj slovenská hymna, no spievalo sa aj na záver – tentokrát dobre známa skladba „Na Kráľovej holi.“ S folkloristami si ju zaspieval aj sám premiér.