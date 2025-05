Obmedzí sa predaj energetických nápojov mladistvým do 16 rokov? Ferenčák to navrhuje

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Predaj energetických nápojov osobám vo veku do 16 rokov by sa na Slovensku mohol obmedziť. Vyplýva to z návrhu zákona o podmienkach predaja energetických nápojov z dielne koaličného poslanca Jána Ferenčáka (Hlas-SD), ktorý predložil na rokovanie Národnej rady (NR) SR.