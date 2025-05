Polícia prichytila vodiča pod vplyvom alkoholu: Nafúkal 2,81 promile

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

„Ďalším vodičom, ktorý sa ‚zapísal do štatistík‘, bol 23-ročný muž jazdiaci s motorovým vozidlom značky Mercedes-Benz. V nedeľu prechádzal po Hlavnej ulici v Rovinke smerom na Bratislavu. Jeho jazdu zo strany na stranu si všimla hliadka seneckých policajtov,“ priblížila Šimková. Dodala, že polícia mu namerala 1,87 promile.

ĎALŠÍ VODIČI, KTORÍ SADLI ZA VOLANT POD VPLYVOM ALKOHOLU UŽ DOJAZDILI ◾️ Počas uplynulých dní mali hliadky Krajského... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Monday, May 5, 2025

Pod vplyvom alkoholu jazdil aj 31-ročný vodič. Na Prievozskej ulici v Bratislave podľa hovorkyne nedodržal bezpečný odstup, v dôsledku čoho narazil do pred ním idúceho vozidla. To bolo následne odrazené do ďalšieho vozidla pred ním. „Po príchode hliadky na miesto dopravnej nehody bol vodič podrobený dychovej skúške s výsledkom 2,54 promile,“ podotkla Šimková. Vodiča obvinili za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň spracovali návrh na jeho vzatie do väzby, s ktorým sa prokurátor stotožnil. Policajti opätovne pripomínajú, že vodiči jazdou pod vplyvom alkoholu zbytočne riskujú a ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky a seba.