AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda pri Košiciach: Cesta je neprejazdná, zasahujú všetky zložky

KOŠIECE - Úsek cesty v smere od krematória do Košíc je aktuálne neprejazdný. Dôvodom je vážna dopravná nehoda. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Na ceste I/20 pri kilometri 3,7 došlo k vážnej dopravnej nehode. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, prítomný je aj znalec z odboru cestnej dopravy,“ uvádza s tým, že v smere z Košíc je premávka zhustená z dôvodu odstavených vozidiel záchranných zložiek. Polícia vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť v celom okolí nehody.

O život prišla jedna osoba

Pri štvrtkovej rannej dopravnej nehode na privádzači z diaľnice z Prešova do Košíc prišla o život jedna osoba. Dieťa so závažnými poraneniami záchranári previezli do nemocnice. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.