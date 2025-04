Veľká pátracia akcia! Ondreja (63) hľadala polícia aj dobrovoľníci: Našiel sa po 54 hodinách a 40 kilometrov ďaleko

Zábery z pátracej akcie po nezvestnom Ondrejovi (Zdroj: Facebook/Pohotovostný pátrací tím - BB kraj)

LUČENEC - Pátranie so šťastný koncom. Od pondelka (14. 4.) bol nezvestný 63-ročný Ondrej, ktorý odišiel z domu a nikomu sa už neozval. Jeho auto našli v okolí vrchu Slatina, no pátranie v okolí aj tak neprinieslo žiadne výsledky. Nakoniec našli ho živého a zdravého po 54 hodinách a na mieste vzdialenom vyše 40 kilometrov od pôvodného miesta.

Polícia v Lučenci sa v stredu obrátila na občanov s prosbou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po 63-ročnom Ondrejovi z Utekáča. Pri vyhlásení pátrania informovala, že Ondrej bol naposledy videný v pondelok (14. 4.) v mieste bydliska, kedy v skorých ranných hodinách odišiel a od tej doby sa domov nevrátil.

Veľká pátracia akcia

Po tom, čo Ondrej zmizol, sa do pátrania zapojili aj dobrovoľníci z Pohotovostného pátracieho tímu. V stredu sa spolu políciou zúčastnili rozsiahlej pátracej akcie. Ondrejove vozidlo sa našlo v okolí vrchu Slatina, kde sa vybral na prechádzku do lesa a domov sa už nevrátil.

Zábery z pátracej akcie po nezvestnom Ondrejovi (Zdroj: Facebook/Pohotovostný pátrací tím - BB kraj)

"V súvislosti s nezvestnosťou polícia a ďalšie záchranné zložky, spolu 150 ľudí, prehľadávali lesy v okolí obce Vrch Slatiny, kde našli odparkované jeho auto. Pátrali dva dni, ale výsledok bol negatívny," informovala aj polícia.

Ondreja hľadalo 150 ľudí (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

"Odvtedy prešlo 54 hodín. Pátracia akcia, zameraná na oblasť nálezu vozidla, bohužiaľ, neviedla k jeho nájdeniu. Našťastie, pán Ondrej sa našiel – živý, no viac ako 40 kilometrov od pôvodného miesta. Sám blúdil v lese takmer dva a pol dňa," informoval Pohotovostný pátrací tím Banskobystrického kraja, ktorý sa zároveň poďakoval všetkým dobrovoľníkom, záchranárom, polícii a každému, kto sa akokoľvek zapojil. "Aj keď sa Ondrej našiel mimo prehľadávanej oblasti, ukázali sme obrovskú mieru spolupatričnosti a ochotu pomôcť," skonštatovali dobrovoľnýci s hrejivým pocitom.

Zábery z pátracej akcie po nezvestnom Ondrejovi (Zdroj: Facebook/Pohotovostný pátrací tím - BB kraj)

Takto sa našiel

V stredu večer nezvestný muž prišiel na políciu v Poltári, kde podal vysvetlenie k svojej nezvestnosti, priblížila banskobystrická krajská polícia. "Počas toho, ako bol nezvestný, sa pohyboval po lese nad obcou, stratil orientáciu a keďže mal vybitý mobil nevedel si privolať pomoc, ani sa vrátiť k autu," uvádza polícia.

V diaľke nakoniec počul motorovú pílu a išiel za zvukom. Od mužov, ktorí tam pracovali, sa dozvedel, že je v Osrblí. "Previezli ho do Tisovca, kde poňho prišli známi potom, čo si nabil mobil, aby im mohol zavolať," dodáva polícia. Vyzýva všetkých, ktorí sa chystajú do lesa, aby mali so sebou potrebné veci aj nabitý mobilný telefón, aby ich v prípade núdze vedeli nájsť.